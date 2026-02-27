Inicia la Convivencia Real: en dónde se alojarán las reinas y qué actividades harán
Este viernes 27 de febrero las representantes departamentales comenzarán la Convivencia Real en un hotel del centro mendocino.
Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026. Con todas las representantes departamentales ya electas, este viernes 27 de febrero se dará inicio a la tradicional Convivencia Real.
Durante una semana, las reinas compartirán alojamiento y una intensa agenda con diversas actividades. Como ya es habitual, las 18 soberanas ingresarán al Hotel Fuente Mayor, ubicado en la calle Espejo 565 de Ciudad, a las 10.
Las reinas estarán acompañadas por sus familiares, y por autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, intendentes, directores de cultura y hacedores culturales.
Actividades durante la Convivencia Real
"Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina", indicaron desde el Gobierno de Mendoza.
En esta oportunidad, el foco estará puesto en el manejo saludable de la exposición mediática, cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas.
Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como salud y bienestar, alimentación saludable y salud emocional.
La convivencia busca preparar a las jóvenes de la mejor manera para asumir la corona nacional, dándoles las herramientas necesarias para representar a Mendoza en eventos internacionales y nacionales. La agenda de actividades incluye visitas a instituciones provinciales, medios de comunicación y participación en los actos protocolares de la Vendimia 2026.