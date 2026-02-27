Inicia la Convivencia Real: en dónde se alojarán las reinas y qué actividades harán

Comenzó la cuenta regresiva para la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 . Con todas las representantes departamentales ya electas, este viernes 27 de febrero se dará inicio a la tradicional Convivencia Real .

Durante una semana, las reinas compartirán alojamiento y una intensa agenda con diversas actividades. Como ya es habitual, las 18 soberanas ingresarán al Hotel Fuente Mayor , ubicado en la calle Espejo 565 de Ciudad, a las 10.

Las reinas estarán acompañadas por sus familiares, y por autoridades del Ministerio de Educación, Cultura, Infancias y DGE, intendentes, directores de cultura y hacedores culturales.

"Durante siete días, las soberanas compartirán una agenda intensiva diseñada para fortalecer su rol como embajadoras del vino y la cultura mendocina", indicaron desde el Gobierno de Mendoza.

En esta oportunidad, el foco estará puesto en el manejo saludable de la exposición mediática, cata de vinos, historia de la Vendimia y procesos vitivinícolas .

Además, recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como salud y bienestar, alimentación saludable y salud emocional.

La convivencia busca preparar a las jóvenes de la mejor manera para asumir la corona nacional, dándoles las herramientas necesarias para representar a Mendoza en eventos internacionales y nacionales. La agenda de actividades incluye visitas a instituciones provinciales, medios de comunicación y participación en los actos protocolares de la Vendimia 2026.