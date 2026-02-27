Mendoza lanza 3.000 cupos gratuitos para especializarse en IA, Python, datos, cloud y ciberseguridad

Mendoza puso en marcha Forma Tec , un programa provincial que busca formar y actualizar talento en tecnologías digitales con una premisa clara: capacitación gratuita y a distancia, pero con exigencia. La iniciativa fue presentada por el Gobierno provincial como un trabajo coordinado entre los ministerios.

Estos son los de Producción, Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial, y Educación, Cultura, Infancias y DGE, junto con el área de Empleo y Capacitación. El objetivo, según se explicó, es fortalecer perfiles laborales en un momento en el que las empresas piden más habilidades técnicas y el Estado también necesita equipos preparados para modernizar procesos.

La propuesta ofrece 3.000 cupos y está orientada a personas mayores de 18 años que residan en Mendoza . No apunta a principiantes: está pensada para quienes ya tienen una base en tecnología y quieren dar un salto hacia un perfil más profesional. El programa busca mejorar la empleabilidad, acompañar reconversiones laborales y abrir puertas a mejores posiciones, tanto en el sector privado como dentro de la administración pública. También plantea una meta de fondo: ampliar el acceso a formación especializada con estándares reconocibles en el mercado, evitando que ese tipo de capacitación quede reservada a quienes pueden pagarla.

Forma Tec propone cinco trayectos, todos ligados a áreas con demanda creciente. Las opciones son: Experto en Arquitectura y Desarrollo de Inteligencia Artificial (7 meses) , Experto en Ciberseguridad (6 meses) , Analista de Base de Datos (8 meses) , Programación con Python (8 meses) y Arquitectura e Ingeniería Cloud (6 meses) .

Hay una condición importante: cada persona podrá inscribirse en un solo curso . La idea es que el recorrido sea sostenido, con dedicación real, y que el resultado final se traduzca en habilidades aplicables al trabajo, no solo en una participación simbólica.

Modalidad virtual, clases en vivo y evaluaciones

El cursado será completamente online a través de la plataforma del IPAP. El esquema combina clases sincrónicas con trabajo asincrónico: habrá material digital, actividades prácticas y evaluaciones obligatorias para avanzar en cada etapa. Se prevén dos clases en vivo por semana, además de acompañamiento académico durante toda la cursada. Las autoridades indicaron que las clases comenzarán en los primeros días de abril de 2026, una vez completada la etapa de selección y asignación de vacantes.

Detrás del anuncio hay una decisión concreta: que el programa no se limite a enseñar herramientas, sino que apunte a certificar capacidades. Por eso se insiste en un formato teórico–práctico y en instancias de evaluación. Según se informó, la capacitación será brindada por una empresa de San Rafael, seleccionada mediante un proceso de licitación, y se integrará a la estrategia provincial de formación para el empleo, articulando con otras líneas ya existentes como Enlace y Enlazados.

FormaTec-01-1

Requisitos, preinscripción y fecha de inscripción

Para postularse, se exige: ser mayor de 18 años, vivir en Mendoza, tener conexión a internet y realizar una evaluación nivelatoria que funciona como filtro de conocimientos previos. Además, se deberá aprobar evaluaciones intermedias para sostener el cursado y una instancia final para acceder a la certificación. La preinscripción quedó habilitada desde el miércoles 25 de febrero de 2026 mediante un formulario online que será difundido por los canales oficiales del Gobierno de Mendoza. Los cupos son limitados y la adjudicación depende de la preselección, no solo del orden de inscripción.

En esta primera etapa, se comunicó la apertura de 1.500 vacantes, repartidas en partes iguales entre el sector público y el privado, como punto de arranque de un plan más amplio. La lectura oficial es directa: invertir en formación es apostar al capital humano y, al mismo tiempo, dar respuesta a un mercado que ya no discute si la tecnología es importante, sino cuánta gente capacitada falta para sostener el crecimiento. Forma Tec aparece, así, como una puerta de entrada para quienes ya tienen base, pero necesitan estructura, guía y certificación para convertir ese conocimiento en una oportunidad real.