Siguen las alertas este viernes en Mendoza: en qué zonas puede granizar hoy

El viernes tendrá nubosidad variable y una máxima de 33° en Mendoza. Hacia la tarde-noche se esperan tormentas fuertes.

El viernes sube la temperatura en Mendoza, pero el cierre del día estará marcado por tormentas.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, en una jornada que comenzará relativamente estable pero terminará con un cierre más complejo por la llegada de tormentas.

La mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 33°, con un ambiente caluroso durante buena parte del día. Con el avance de la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, especialmente en el sur provincial, donde se esperan precipitaciones más intensas.

En este marco, el SMN emitió una alerta por tormentas para los departamentos del este, Valle de Uco y sur. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera local.

En el Gran Mendoza también se esperan lluvias hacia el final del día, aunque con menor intensidad que en los departamentos del sur bajo alerta.