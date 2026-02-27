Siguen las alertas este viernes en Mendoza: en qué zonas puede granizar hoy
El viernes tendrá nubosidad variable y una máxima de 33° en Mendoza. Hacia la tarde-noche se esperan tormentas fuertes.
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa un viernes con nubosidad variable y ascenso de la temperatura en Mendoza, en una jornada que comenzará relativamente estable pero terminará con un cierre más complejo por la llegada de tormentas.
La mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 33°, con un ambiente caluroso durante buena parte del día. Con el avance de la tarde y la noche aumentará la inestabilidad, especialmente en el sur provincial, donde se esperan precipitaciones más intensas.
En este marco, el SMN emitió una alerta por tormentas para los departamentos del este, Valle de Uco y sur. Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes”, que podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h. Además, se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera local.
En el Gran Mendoza también se esperan lluvias hacia el final del día, aunque con menor intensidad que en los departamentos del sur bajo alerta.
El tiempo para el fin de semana en Mendoza
El sábado el tiempo tenderá a mejorar, con nubosidad en disminución y poco cambio en la temperatura. Se esperan vientos leves del sur rotando al noreste, con una máxima de 29° y mínima de 18°. El domingo volverá el calor, con nubosidad variable y un cierre inestable hacia la noche con tormentas. Los vientos serán moderados del noreste, con una máxima de 35° y mínima de 17°.