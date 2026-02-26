Extenderán el uso de la SUBE a tres nuevos departamentos en Mendoza

El Gobierno de Mendoza aprobó el proceso de licitación para contratar el servicio de unidades de gestión para el sistema de pago de colectivo en estas comunas.

El Gobierno de Mendoza extenderá el uso de la tarjeta SUBE para el pago del boleto de colectivo a tres nuevos departamentos de la provincia. En el marco de ese plan, lanzarán una licitación para la contracción del servicio de Unidades de Gestión SUBE ubicadas en San Martín, Lavalle y Tunuyán.

Mediante la Resolución Nº 94, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial aprobó el proceso de licitación para la contratación del servicio de Unidades de Gestión SUBE para el sistema de pago de boleto del transporte urbano con tarjetas para instalarlas en los departamentos de Lavalle, San Martín y Tunuyán.

Esta medida se da en el marco de la inminente aplicación del sistema de recaudación SUBE en los recorridos de Transporte Urbano de estos tres departamentos, ya que actualmente el sistema está plenamente vigente en el Gran Mendoza y en San Rafael.

Las nuevas unidades de gestión se encargarán de las tareas de venta, registro y recarga de tarjetas, acreditación de cargas, asignación de abonos con gratuidades vigentes, gestiones de recuperación de saldo, asesoramiento a usuarios, entre otras, necesarias para la correcta adecuación de los usuarios al nuevo sistema y su posterior operación, que no son realizadas por Nación Servicios S.A., administradora del Sistema SUBE.

Cuánto costará la licitación La resolución del Gobierno indica que la contratación se realizará por 24 meses, es decir que se requiere una imputación plurianual. En este sentido, calcula que el valor mensual para la imputación preventiva del ejercicio 2026 será por la suma de $13.000.000 de la prestación del servicio de “unidades de gestión sube”, para cada departamento.