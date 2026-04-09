¡Bombazo mundial! Por primera vez, Argentina tendrá tres árbitros principales en una Copa del Mundo

La FIFA definirá en breve la nómina oficial y el arbitraje argentino marcará un hecho inédito con tres jueces de campo en el próximo Mundial 2026.

El arbitraje argentino vivirá un hecho inédito en el Mundial 2026, ya que por primera vez contará con tres árbitros principales en una misma Copa del Mundo. Los elegidos son Yael Falcón Pérez, Facundo Tello y Darío Herrera, en una decisión que la FIFA hará oficial en las próximas horas.

La confirmación oficial por parte de la FIFA se dará en las próximas horas, pero ya se definió la nómina que incluye además a cinco jueces asistentes y un representante en el VAR. En total, la delegación arbitral argentina estará compuesta por nueve integrantes.

Arbitros argentinos La delegación arbitral argentina en el Mundial 2026 estará compuesta por 9 jueces Además de los tres árbitros principales, la delegación argentina estará compuesta por los asistentes Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez, Maximiliano Del Yeso y Cristian Navarro, quienes se desempeñarán como árbitros asistentes. A ellos se suma Hernán Mastrángelo, que formará parte del equipo de videoarbitraje (VAR), completando así la nómina nacional para el Mundial 2026.

Embed Recién @FIFAWorldCup le comunicó a la @afa la lista de Árbitros para este Mundial 2026:TelloDarío HerreraYael Falcón PérezAsistentesBelattiDel YessoNavarro, CristianRodríguez, FacundoChadeVARMASTRANGELOAsí Argentina está en el top 5 de países con más árbitros… — Hernán Castillo (@HernanSCastillo) April 9, 2026 En el caso de Tello, no será su primera experiencia mundialista. El bahiense ya dirigió en Qatar 2022, donde tuvo a cargo tres encuentros, incluido el cruce entre Marruecos y Portugal por los cuartos de final. Además, suma finales continentales en su trayectoria reciente.

Por su parte, Falcón Pérez y Herrera vivirán su estreno en una Copa del Mundo. El primero llega con rodaje internacional tras su participación en el Mundial de Clubes 2025 y en los Juegos Olímpicos de París 2024, mientras que Herrera cuenta con experiencia en partidos decisivos de Copa Libertadores y otros torneos de peso.