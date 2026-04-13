Ordenaron la captura internacional de un jerarca iraní por el atentado a la AMIA

En un nuevo avance en la investigación del atentado a la AMIA de 1994, el juez federal Daniel Rafecas ordenó la captura internacional de Alí Asghar Hejazi , un jerarca iraní de alto rango , por su supuesta participación en el ataque . Para materializar la medida, el magistrado solicitó a Interpol la activación de una alerta roja, en el marco de la investigación dirigida por el fiscal Sebastián Basso.

Hejazi se convierte en el último acusado en la causa y su trasfondo lo vincula directamente con la cúpula de poder iraní. Según la información disponible, fungió como la mano derecha del líder supremo Alí Khamenei , quien fue asesinado en febrero pasado durante un operativo coordinado entre Estados Unidos e Israel.

La investigación judicial argentina estableció una estructura específica de responsabilidad en la preparación del atentado. De acuerdo con los hallazgos, Hejazi presidía el denominado Comité Vijeh , un organismo estatal que hace más de tres décadas habría desarrollado actividades de inteligencia previa. Esta dependencia, según la pesquisa, fue la encargada de recopilar información y hacer la labor de espionaje que posteriormente fue elevada como propuesta para ejecutar la destrucción de la AMIA.

Paralelamente, el juez Rafecas rechazó recientemente el pedido formulado por el fiscal Sebastián Basso de procesar a los diez iraníes y libaneses que fueron imputados con anterioridad en la causa. La decisión obedece a un factor procesal determinante: el magistrado aguarda un pronunciamiento de la Cámara Federal de Casación Penal sobre la constitucionalidad de la Ley de Juicio en Ausencia, normativa mediante la cual se pretende juzgar a los acusados.

Entre los acusados previamente se encuentran Ahmad Vahidi, quien actualmente se desempeña como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, junto a otros dirigentes: Alí Fallahijan, Alí Akbar Velayati, Mohsen Rezai, Hadi Soleimanpur, Mohsen Rabbani, Ahmad Reza Asghari y Salman Raouf Salman.

Novedades en la causa por el atentado a la AMIA

En los últimos días, Rafecas impulsó medidas que apuntan a mayores grados de transparencia en la investigación. La semana anterior, el juez federal ordenó que se haga pública toda la información que hasta ese momento permanecía bajo condición de reserva y confidencialidad en materia de inteligencia, concerniente a la causa por el atentado a la AMIA.

Además de esa orden, Rafecas cursó solicitudes formales a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y a la jefatura de Gabinete, requiriéndoles una serie de medidas administrativas y operativas necesarias para facilitar el proceso de publicidad de esa información previamente clasificada.

La progresión de acciones judiciales revela una investigación en movimiento, con el objetivo de avanzar en la búsqueda de responsabilidades sobre uno de los atentados más significativos de la historia contemporánea argentina. La captura internacional ordenada de Hejazi representa un paso más en esa dirección, sujeta a la cooperación internacional a través de los mecanismos de Interpol.