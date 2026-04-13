Conflicto en FATE: vence la conciliación obligatoria y escala la pelea con el sindicato

El conflicto en la fábrica de neumáticos FATE entra en una fase crítica. Este lunes finaliza el período de conciliación obligatoria dictado por el Ministerio de Trabajo bonaerense el pasado 18 de marzo, en medio de un enfrentamiento cada vez más marcado entre la empresa y el sindicato.

En ese contexto, la compañía solicitó formalmente que no se prorrogue la medida y que ambas partes queden liberadas para actuar.

Aunque en ámbitos laborales se descuenta que la conciliación será extendida por otros 15 días hábiles, la discusión ya excede lo administrativo y se proyecta hacia el terreno político y judicial.

En su última presentación ante la autoridad laboral, FATE pidió poner fin al proceso conciliatorio , al considerar que ya no cumple una función efectiva en la resolución del conflicto.

Desde la compañía argumentan que, lejos de frenarse, el proceso de desvinculación de trabajadores continúa avanzando . Según detallaron, en los últimos días se sumaron nuevos operarios al esquema de retiros voluntarios.

En concreto, informaron que 17 empleados firmaron acuerdos de salida bajo el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo en el lapso entre las últimas audiencias. Si bien la cifra es menor respecto de los 256 casos registrados a comienzos de abril, la empresa sostiene que evidencia una tendencia sostenida de adhesión.

El plan de reducción se enmarca en el cierre de la planta anunciado en febrero, que impactó sobre una dotación inicial de 920 trabajadores.

El sindicato denuncia incumplimientos

Desde el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático de Argentina, la lectura es completamente distinta. El gremio no solo rechazó el pedido de la empresa para dar por terminada la conciliación, sino que cuestionó su propia aplicación.

Según el sindicato, el proceso conciliatorio nunca se implementó de manera efectiva, ya que la empresa no habría cumplido con la obligación de retrotraer la situación al estado previo al conflicto.

Ese punto es clave: la normativa establece que, durante la conciliación, deben restablecerse las condiciones laborales, lo que incluye la reincorporación del personal, el pago de salarios y la reanudación de tareas.

Para el gremio, esos requisitos no se cumplieron. Desde la empresa, en cambio, sostienen que actuaron dentro del marco legal y acusan al sindicato de violar la conciliación mediante la ocupación parcial de la planta en San Fernando.

Del conflicto laboral a la disputa política

Con el vencimiento de la conciliación nacional previa y la intervención de la provincia de Buenos Aires, el conflicto escaló a un nuevo nivel.

Ante la falta de resolución, el sindicato avanzó con una estrategia política: impulsó un proyecto de ley para que el gobierno bonaerense disponga la ocupación temporal de la planta.

La iniciativa ya ingresó formalmente en la Legislatura provincial y cuenta con el respaldo de bloques opositores al oficialismo libertario. El expediente fue presentado en el Senado bonaerense, lo que abre un nuevo frente institucional en la disputa.

Presión en la calle y búsqueda de respaldo

En paralelo a la vía legislativa, el gremio busca ampliar su base de apoyo social y sindical. Para este martes convocó a una movilización en Plaza de Mayo, con la participación de organizaciones gremiales, movimientos sociales y sectores de jubilados.

El objetivo es visibilizar el conflicto y presionar tanto a la empresa como a las autoridades para que intervengan en favor de los trabajadores.

Al mismo tiempo, el sindicato intenta concretar una reunión con el gobernador Axel Kicillof, a quien considera un actor clave para destrabar la situación.

Un conflicto abierto y sin salida clara

Mientras la empresa apuesta a cerrar la instancia de conciliación y avanzar con su esquema de desvinculaciones, el sindicato insiste en sostener la negociación bajo intervención estatal y ampliar el conflicto al plano político.

La decisión que adopte el Ministerio de Trabajo bonaerense en las próximas horas será determinante para el rumbo del caso, en un escenario donde las posiciones siguen endurecidas y no aparecen señales de acuerdo en el corto plazo.