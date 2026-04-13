El nuevo plan del Gobierno para un histórico predio industrial de la zona Este

El Gobierno de Mendoza presentó un proyecto de ley para expropiar 90 hectáreas en el departamento de San Martín para desarrollar un polo logístico en el Este. La iniciativa fue elaborada en conjunto con el municipio y apunta a atraer inversiones y potenciar el comercio internacional a través del corredor bioceánico.

La propuesta fue presentada por el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu, y el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, y busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación un conjunto de inmuebles ubicados al norte de la Ruta Nacional Nº 7, en el área del Parque de Servicios e Industrias Palmira (PASIP).

En total se planea expropiar 90 hectáreas en esta histórica zona industrial de San Martín para el desarrollo de un nodo logístico multimodal que fortalecerá la competitividad, atraerá inversiones y generará empleo. Se trata de una apuesta estratégica para transformar la matriz productiva y potenciar el comercio internacional.

A partir de esta normativa se unificarán las parcelas actualmente distribuidas entre múltiples propietarios. En este marco, también se propone la desafectación de estos terrenos del régimen previsto por la Ley Nº 6658, que los destinaba al PASIP, para asignarles un uso específico vinculado al desarrollo logístico.

Las autoridades provinciales y municipales destacaron que la iniciativa forma parte de una estrategia integral orientada a potenciar el desarrollo productivo y consolidar la infraestructura logística del Este mendocino.

Entre los objetivos del proyecto se destaca la necesidad de optimizar el transporte, almacenamiento y distribución de mercaderías, tanto para el mercado interno como para el comercio exterior, mejorando la eficiencia del sistema y la competitividad de las empresas.

Los objetivos del proyecto

El ministro Vargas Arizu explicó los objetivos del proyecto de ley que presentaron en conjunto el Gobierno provincial y el municipio de San Martín.

“Mendoza no solo cuenta con servicios de transporte, sino que es logística por excelencia. Por la provincia circulan anualmente 360.000 camiones con destino a Chile, sumado al tráfico interno, lo que la posiciona como una de las jurisdicciones más desarrolladas en la materia. La creación de este nuevo hub logístico tiene como objetivo brindar una mejor atención y soporte a este flujo constante, proyectando a la provincia como una pieza clave para el comercio regional", dijo el funcionario.

Rodolfo Vargas Arizu, Raúl Rufeil, Andrés Lombardi, Martín Kerchner

Destacó las proyecciones de crecimiento en las exportaciones argentinas estimando que el tránsito de carga se verá incrementado significativamente y que circularán entre 450.000 y 500.000 camiones por año durante la próxima década a través del Corredor Bioceánico de la Ruta 7.

Por su parte, el intendente Raúl Ruffeil expresó que "este nuevo polo logístico se presenta como un eslabón fundamental para consolidar a Mendoza como referente del sector, trabajando de forma armónica y simbiótica con el hub de Luján de Cuyo. Su ubicación estratégica es clave, ya que se encuentra frente al parque industrial PASIP y en las cercanías del ferrocarril. Además, la conexión con los carriles San Pedro y Chimbas permite integrar de manera eficiente todo el transporte de carga proveniente del norte".

Ubicación y conectividad estratégicas

El Polo Logístico del Este se ubicará en un punto neurálgico del corredor bioceánico, sobre la Ruta Nacional Nº 7, con conexión directa a la Variante Palmira–Agrelo y a la Ruta Nacional Nº 40, lo que permitirá optimizar la circulación de cargas hacia distintos puntos del país.

Asimismo, contará con conexión ferroviaria a través del Ferrocarril San Martín, potenciando la intermodalidad y favoreciendo una integración eficiente entre transporte carretero y ferroviario, con impacto directo en la reducción de costos y tiempos logísticos.

La cercanía con dos Zonas Primarias Aduaneras —la Multimodal de Carga del Ferrocarril San Martín y Puerto del Este— constituye una ventaja competitiva central, al facilitar procesos de consolidación, despacho y desconsolidación de cargas, mejorando la trazabilidad y la eficiencia operativa.

El Polo contará con infraestructura de alto estándar, que incluirá: