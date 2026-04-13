Denuncia contra Marcelo D'Agostino: la entrega de un arma de fuego y el futuro de la causa

El exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino , se puso a disposición de la Justicia este fin de semana, tras la denuncia por violencia de género y abuso sexual que lo llevó a renunciar al cargo que ocupaba dentro del Gobierno provincial. Acompañado por sus abogados, entregó un arma de fuego de alto calibre.

Durante el acto judicial, la fiscal de Violencia de Género Valeria Bottini le tomó una declaración informativa , que es cuando se está entre ser testigo e imputado en una causa. Fue una medida preventiva mientras aguardan que la denunciante ratifique de forma oral su presentación judicial, ya que sólo lo hizo de manera escrita, explicaron fuentes judiciales.

En ese sentido, eso provocó que todavía no se de inicio a los peritajes correspondientes. Una vez que se destrabe esa situación y comiencen a incorporarse las pruebas al expediente, la representante del Ministerio Público Fiscal ( MPF ) determinará si existen elementos suficientes que motiven una imputación en contra de D'Agostino por los delitos descritos por su expareja.

Lo cierto es que, además de eso, los representantes legales de D'Agostino, los abogados Daniel Sosa Arditi y Eduardo de Oro , hicieron entrega de una pistola calibre 9 milímetros que había sido mencionado por la denunciante en el escrito. Las fuentes consultadas indicaron que el exfuncionario contaba con la Credencia del Legítimo Usuario ( CLU ).

Pese a eso, algunas de esas documentaciones habilitatorias se encontraba vencidas, señala la información a la que accedió MDZ , por lo que la parte acusatoria requirió que se pidan los informes correspondientes al Registro Nacional de Armas ( RENAR ) y, en caso de que se confirmaran las irregularidades, exigirán que el exfuncionario sea imputado por tenencia ilegal dearma de guerra.

Asimismo, surgió que D'Agostino también contaba con balas de punta hueca, por lo que también se analizaba si contaba con autorización para la tenencia de esos proyectiles.

Denuncia penal y renuncia inmediata

La denuncia contra D'Agostino sacudió días atrás a la gestión de Alfredo Cornejo y también a la Justicia local, a tal punto de que la fiscal en jefe de Violencia de Género Laura Rouselle y el procurador Alejandro Gullé debieron inhibirse por los vínculos previos que mantenían con ambas partes. Por eso, sus roles como supervisores de la instrucción estarán a cargo del fiscal en jefe de Delitos Económicos Alejandro Iturbide y la fiscal adjunta Paula Quiroga, respectivamente.

De acuerdo con la información, la acusación fue por presunta comisión de los delitos de abuso sexual con acceso carnal, lesiones leves y lesiones graves reiterada, amenazas coactivas reiteradas, coacción reiterada y violencia de género en todas sus modalidades, todo en concurso real.

A raíz de los hechos investigados, D'Agostino, renunció el viernes luego de que el Ejecutivo fuera notificado. La decisión fue aceptada por el gobernador de la provincia, tras el escrito presentado por el exfuncionario: "Esta decisión busca garantizar la transparencia y la plena colaboración con la justicia en el marco de la investigación aludida, en la cual quedará demostrada la absoluta falsedad de las acusaciones en mi contra, y cuyo único objetivo es desacreditar mi persona y desprestigiar el cargo que ocupo", expresó en su texto de salida.