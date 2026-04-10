Así avanza la denuncia por abuso sexual contra Marcelo D'Agostino
Desde el Ministerio Público Fiscal indicaron el curso que seguirá la denuncia contra el exsubsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
Este viernes por la tarde renunció el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, tras ser denunciado por violencia de género y abuso sexual por una de sus exparejas. El abogado es uno de los funcionarios que acompaña la gestión radical desde 2015. Desde el Ministerio Público informaron el camino de la denuncia en la Justicia.
El camino de la denuncia en la Justicia
Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que solo están al tanto de la denuncia radicada contra el exsubsrecterio de Justicia de la Provincia y que el caso está en manos de la Unidad Fiscal de Violencia de Género. "La investigación está a cargo de la Sra. Fiscal de Instrucción, Valeria Bottini", explicaron mediante un comunicado oficial.
Además, aclararon que se tomaron las medidas correspondientes conforme a los protocolos vigentes y a la naturaleza de los hechos denunciados. Por otro lado, indicaron que toda la información referida al caso se canalizará a través de la Oficina de Prensa del Ministerio Público Fiscal. "No se brindarán mayores precisiones por el momento a fin de preservar el adecuado desarrollo de la investigación", cerraron.
La denuncia por abuso sexual contra Marcelo D'Agostino
El ahora exsubsecretario de Justicia Marcelo D'Agostino renunció este viernes luego de ser denunciado por el delito de abuso sexual. El funcionario ocupaba el cargo desde la primera gestión de Alfredo Cornejo. La renuncia, que se dio luego de que el Ejecutivo fuera notificado, fue aceptada por el gobernador Alfredo Cornejo y, de esta manera, el ahora ex funcionario se someterá al proceso judicial correspondiente.
Marcelo D’Agostino fue denunciado por una de sus exparejas por violencia de género y abuso sexual de la que, según la presentación judicial, fue víctima durante al menos 4 años. En el relato de la denunciante hay una serie de hechos atribuidos al funcionario que exponen situaciones de violencia física, sexual y psicológica.