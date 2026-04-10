Renuncia de Marcelo D'Agostino: un golpe al núcleo de poder del cornejismo

Marcelo D'Agostino era uno de los funcionarios vitalicios de la era cornejista. Estaba en el cargo desde 2015 y fue eje de reformas, lobbies, nombramientos y gestiones ante el Poder Judicial. La renuncia para evitar mayores daños.

La denuncia contra Marcelo D'Agostino que terminó en su renuncia es uno de los golpes más duros para el gabinete de Alfredo Cornejo, pues el exsubsecretario de Justicia era uno de los funcionarios que formaron parte del pilar del cornejismo desde sus inicios. Más relevancia toma por la función, pues el Poder Judicial es donde más reformas ejecutó el Gobernador. D'Agostino era el operador de Cornejo en Tribunales y todos los organismos vinculados, como el Consejo de la Magistratura y el Colegio de Abogados.

En el cargo de Subsecretario asumió en 2015, se mantuvo con Rodolfo Suarez y luego en el segundo mandato de Cornejo. En ese sentido, hubo cambio de "organigrama", pero no de nombres, pues Justicia pasó del Ministerio de Gobierno al de Seguridad. Otra curiosidad es que D'Agostino trabajó junto al presidente de la Corte Dalmiro Garay cuando era ministro de Gobierno.

Es el tercer funcionario de la "era cornejista" que renuncia por denuncias relacionadas con violencia de género. Rubén Giacchi fue el primero. El exministro de Salud renunció en enero del 2018 tras las denuncias de su pareja. El exministro resultó absuelto en esa causa. Otro funcionario que fue juzgado por abuso fue Alejandro Jofré, ex subsecretario de Trabajo. En ese caso fue condenado a dos años y medio de prisión.

Además de dejar el cargo en la subsecretaría, también quedará un lugar vacante en el Consejo de la Magistratura, pues era el representante del Ejecutivo en ese organismo. Temporalmente la ministra Mercedes Rus podrá ocuparlo.

Apertura año Judicial-15 D'agostino estuvo en la apertura del año judicial, último acto formal como funcionario. Julieta Caballero - MDZ El mal menor Alfredo Cornejo tiene un equipo chico de hombres y mujeres de confianza. D'Agostino es uno de ellos. La renuncia lo aleja del cargo, aunque no necesariamente de la influencia. La gestión radical se caracterizó por ejecutar fuertes reformas en la Justicia y allí D'Agostino fue clave. En el diseño de los proyectos y en la rosca interna dentro de Tribunales. El lobby para nombrar jueces, el vínculo con otros poderes para avanzar en reformas pasaban, entre otros, por él. Incluso sonó como posible ministro de Justicia, algo que antes de que Cornejo asumiera se encargaron de desmentir desde su entorno porque buscaba un perfil distinto. No fue Ministro, pero se mantuvo en la órbita de influencia.