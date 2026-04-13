Obstetras van a la Legislatura en contra de la nueva disposición sobre los partos

Es parte de un acuerdo que hizo el ministerio de Salud de la provincia de Mendoza - que incluye otros puntos- y que lo firmaron todas las maternidades del Gran Mendoza. Se concretará en el Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.

La decisión ha traído oposición entre los profesionales de la salud como Obstetras Unidos de Mendoza (OBUM), pero además este fin de semana, la Federación Médica de Mendoza y el Círculo Médico también se opusieron. De acuerdo a los datos que maneja el Gobierno, el 78% de los nacimiento son por cesárea en el sector privado mientras que el público el 42% en Mendoza. La Organización Mundial de la Salud recomienda entre 10 y 15%.

Lo que dicen las asociaciones médicas es que no es la manera de bajar las cesáreas reemplazando al obstetra que sigue el embarazo por uno de guardia. En otros lugares del país y del mundo, se han usado otras técnicas que han sido efectivas.

Una numerosa cantidad de obstetras del Gran Mendoza estará este martes 14 de abril en la Legislatura provincial. El conocido gineco-obstetra Jorge Gasull, convocó a la reunión. Sin embargo, según pudo confirmar MDZ , ni el titular de la Comisión de Salud del Senado, Abel Freidemberg ni el de Diputados Daniel Llaver tienen pedidos de ser recibidos. Pero sí los recibirán otros legisladores de la oposición y se espera que también del oficialismo.

Pero los obstetras irán y plantearán la situación.

Apresal

La oposición de las federaciones médicas por la decisión sobre los partos

Además, este fin de semana se conoció un comunicado de la Federación Médica de Mendoza y del Círculo Médico en el cual expresan "su desacuerdo fundamentado con la medida que, a partir de julio de 2026, dispondrá que todos los nacimientos —tanto en el sector público como en el privado— sean atendidos exclusivamente por médicos obstetras de guardia, desplazando de la responsabilidad del acto médico al profesional que acompañó el embarazo. La FMM y el CMM sostienen que el objetivo de reducir las cesáreas innecesarias es legítimo y urgente, pero que la solución elegida carece de respaldo científico específico, vulnera derechos establecidos por ley nacional y fue diseñada sin participación de médicos ni pacientes".

En el extenso comunicado, aseguran, entre otras cosas que: "La reducción de las cesáreas se dan por un acompañamiento continuo durante el trabajo de parto, que reduce cesáreas hasta un 25%, partos instrumentales un 10% y uso de analgesia un 10%".

En ese sentido, agregan que "el plan oficial asume que el médico de cabecera es la causa principal del exceso de cesáreas, sin aportar evidencia específica que lo demuestre. La literatura científica reconoce que las causas son multifactoriales: preferencias maternas, miedo al dolor, edad materna creciente, comorbilidades, presión de tiempo institucional, e incentivos económicos previos que el propio plan busca —correctamente— modificar. La diferencia entre la tasa privada (78%) y la pública (42%) no puede atribuirse linealmente al modelo de atención sin controlar variables de confusión como el perfil de riesgo obstétrico, la edad materna o las comorbilidades de la población atendida en cada sector".

Por otro lado, argumentan que "la asignación de un médico de guardia como único responsable del parto constituye una intervención médica diferente respecto del modelo habitual. Para ser legal, la paciente debe haber sido informada de esta alternativa y haber optado libremente por ella. La pregunta que el Ministerio no ha respondido es: ¿cuándo y cómo se implementa ese proceso de información y opción libre en cada caso individual?". Citan en ese sentido la Ley 26.529 de Derechos del Paciente, en su artículo 6°:"Toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere, con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente."

En esa línea, suman: "La asignación del médico de guardia como responsable del acto del parto -en reemplazo del médico que controló el embarazo- es una actuación profesional diferente a la originalmente acordada entre médico y paciente. Por lo tanto, requiere consentimiento informado explícito, previo e individual de cada paciente. Un convenio administrativo firmado entre el Ministerio y las clínicas privadas no puede sustituir ni suprimir ese consentimiento individual, porque la Ley 26.529 tiene jerarquía de ley nacional y no puede ser derogada por un instrumento administrativo provincial".