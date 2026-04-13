La crisis golpea a los municipios: menos coparticipación y más ajuste
El intendente de General Alvear alertó por la caída de coparticipación en Mendoza, defendió la autonomía municipal y detalló recortes para sostener servicios.
La caída de la recaudación y el impacto directo de la coparticipación en baja configuran un escenario “sumamente crítico” para los municipios, según describió en MDZ Radio el intendente de General Alvear, Alejandro Molero, al analizar la situación financiera local y respaldar la necesidad de discutir la autonomía municipal y el esquema de distribución de recursos.
“El problema tiene raíz en la coparticipación nacional que recibe la provincia de Mendoza”, sostuvo, y remarcó que se trata de “una de las últimas en el ranking per cápita”. En ese contexto, planteó que la distribución interna también genera desigualdades: “Hay ahí una ecuación que nos perjudica, que hace que los departamentos más pequeños en cantidad de habitantes, con este 60% distribuido por habitantes, nos veamos perjudicados”.
En esa línea, consideró que una modificación en los criterios podría favorecer a los departamentos del sur: “Creo que bajarlo al 40% nos beneficiaría”, afirmó, al tiempo que justificó la necesidad de contemplar las particularidades territoriales: “Tenemos grandes extensiones y tengo que llevar servicios a 120 kilómetros de distancia”.
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Autonomía municipal y límites para discutir la coparticipación
Molero puso en duda la posibilidad de avanzar en cambios consensuados en el reparto de fondos si los municipios participan activamente del debate. “Cuando a los municipios los dejen opinar no va a haber posibilidad de modificar cómo se distribuye la coparticipación interna”, aseguró.
“Para que alguien se beneficie con un punto, algún municipio tiene que ceder un punto, y creo que en la situación que estamos ningún municipio va a ceder”, explicó. Y agregó: “Otra cosa es que sea algo impuesto, aprobado por la Legislatura, escuchando resfongar a algún intendente”.
Recorte del gasto y presión salarial en alza
Frente a la caída de ingresos, el jefe comunal detalló un ajuste en la estructura municipal. “Reducimos al 50% la cantidad de funcionarios políticos”, indicó, y destacó que “es el municipio que más achicó funcionarios políticos”.
También remarcó una reducción del empleo público: “Desde el 2023 hasta acá hemos achicado en 100 empleados la planta permanente, es decir, se van jubilando y no hay reposición”.
Sin embargo, advirtió que el esfuerzo no alcanza frente a la dinámica de ingresos y gastos: “Tres años después, la masa salarial consume el 74% de lo que recibimos por coparticipación”, señaló. Y comparó: “En el 2023 era el 43%”.
“La coparticipación cae mes a mes y todos los meses tenemos acuerdos paritarios de incremento del 2 o 3% en los salarios, entonces es una ecuación explosiva”, definió.
Molero también vinculó la crisis con la caída de la recaudación local: “De cada 10 vecinos, 3 pagan las tasas”, afirmó, y explicó que el contexto social impacta en el cumplimiento: “Hay sueldos que no superan los 400 mil pesos y pagan 150 mil de luz, lógicamente lo primero que dejan de pagar son las tasas”.
Finalmente, defendió el rol de los municipios frente a la ampliación de responsabilidades: “Nosotros entendemos el Estado como uno solo y hacemos esfuerzos compartidos”, expresó, y concluyó: “No tenemos margen para mirar al costado, porque los intendentes somos quienes recibimos todas las demandas”.