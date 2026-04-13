La crisis golpea a los municipios: menos coparticipación y más ajuste

La caída de la recaudación y el impacto directo de la coparticipación en baja configuran un escenario “sumamente crítico” para los municipios, según describió en MDZ Radio el intendente de General Alvear , Alejandro Molero , al analizar la situación financiera local y respaldar la necesidad de discutir la autonomía municipal y el esquema de distribución de recursos.

“El problema tiene raíz en la coparticipación nacional que recibe la provincia de Mendoza”, sostuvo, y remarcó que se trata de “una de las últimas en el ranking per cápita”. En ese contexto, planteó que la distribución interna también genera desigualdades: “Hay ahí una ecuación que nos perjudica, que hace que los departamentos más pequeños en cantidad de habitantes, con este 60% distribuido por habitantes, nos veamos perjudicados”.

En esa línea, consideró que una modificación en los criterios podría favorecer a los departamentos del sur: “Creo que bajarlo al 40% nos beneficiaría”, afirmó, al tiempo que justificó la necesidad de contemplar las particularidades territoriales: “Tenemos grandes extensiones y tengo que llevar servicios a 120 kilómetros de distancia”.

Molero puso en duda la posibilidad de avanzar en cambios consensuados en el reparto de fondos si los municipios participan activamente del debate. “Cuando a los municipios los dejen opinar no va a haber posibilidad de modificar cómo se distribuye la coparticipación interna”, aseguró.

“Para que alguien se beneficie con un punto, algún municipio tiene que ceder un punto, y creo que en la situación que estamos ningún municipio va a ceder”, explicó. Y agregó: “Otra cosa es que sea algo impuesto, aprobado por la Legislatura, escuchando resfongar a algún intendente”.

Recorte del gasto y presión salarial en alza

Frente a la caída de ingresos, el jefe comunal detalló un ajuste en la estructura municipal. “Reducimos al 50% la cantidad de funcionarios políticos”, indicó, y destacó que “es el municipio que más achicó funcionarios políticos”.

También remarcó una reducción del empleo público: “Desde el 2023 hasta acá hemos achicado en 100 empleados la planta permanente, es decir, se van jubilando y no hay reposición”.

Sin embargo, advirtió que el esfuerzo no alcanza frente a la dinámica de ingresos y gastos: “Tres años después, la masa salarial consume el 74% de lo que recibimos por coparticipación”, señaló. Y comparó: “En el 2023 era el 43%”.

“La coparticipación cae mes a mes y todos los meses tenemos acuerdos paritarios de incremento del 2 o 3% en los salarios, entonces es una ecuación explosiva”, definió.

Molero también vinculó la crisis con la caída de la recaudación local: “De cada 10 vecinos, 3 pagan las tasas”, afirmó, y explicó que el contexto social impacta en el cumplimiento: “Hay sueldos que no superan los 400 mil pesos y pagan 150 mil de luz, lógicamente lo primero que dejan de pagar son las tasas”.

Finalmente, defendió el rol de los municipios frente a la ampliación de responsabilidades: “Nosotros entendemos el Estado como uno solo y hacemos esfuerzos compartidos”, expresó, y concluyó: “No tenemos margen para mirar al costado, porque los intendentes somos quienes recibimos todas las demandas”.