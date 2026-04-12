Intendentes ajustan el cinturón por caída de recursos: freno a las obras y congelamiento de personal

Las arcas provinciales y municipales no tuvieron un auspicioso arranque del 2026. La recaudación de Mendoza sufrió una caída del 5,3% en términos reales durante el primer trimestre del año y esa compleja situación financiera ha repercutido también en las comunas. Ante este escenario, los intendentes ajustaron el cinturón y han adoptado medidas para evitar que se resientan los servicios básicos. Los jefes comunales han decidido bajar el ritmo de la obra pública, congelar la planta de personal y ajustar gastos, entre otras iniciativas.

La complicada situación financiera que atraviesan algunos gobiernos departamentales quedó en evidencia esta semana con el caso extremo de Malargüe, donde le cortaron el servicio de electricidad a la sede municipal por falta de pago a la distribuidora.

El intendente malargüino Celso Jaque reconoció que el municipio vive una crisis económica producto de la disminución en la recaudación y que lo ha llevado a tomar medidas que calificó como “dolorosas”, entre las que enumeró la disminución de contratos, horas extras para garantizar los servicios esenciales.

Sin embargo, este escenario complejo no alcanza solamente al intendente peronista del sur provincial. El resto de los jefes comunales también ha ajustado el gasto público por la caída en los ingresos y previendo una situación más difícil para el resto del año.

MDZ se comunicó con varios intendentes que reconocieron que la situación financiera es compleja y manifestaron que de manera anticipada adoptaron medidas apuntadas a ajustar el cinturón, para evitar un cimbronazo económico.

El intendente de Lavalle, Edgardo González, advirtió que “la coparticipación se va achicando y nosotros previniendo que se podía llegar a complicar veníamos ahorrando un poco desde el año pasado y durante este”.

Edgardo González Alfredo Cornejo intendente de lavalle Gobierno

“No estamos sobrados pero estamos en condiciones para mantener los servicios básicos y hacer algunas obras. El problema es que se está complicando en todos los municipios y a nosotros nos va afectando lentamente”, expresó.

Alejandro Morillas, jefe comunal de San Carlos, aseguró que se siente el impacto de la caída en la coparticipación y señaló que “en febrero ante el problema tomamos algunas medidas para adecuarnos. Eso nos sirvió bastante. Es un desafío importante ser austero en el gasto y ajustar los gastos”.

“Nosotros no tenemos fondo anticíclico. Entre las medidas tomadas no se renovaron algunos contratos, se bajó sustancialmente el gasto de combustible y estamos trabajando con los privados en varias acciones que el municipio enfrentaba solo. Es un año difícil, en el medio tuvimos paritarias y Dimos un aumento del 8% en marzo y el 2 % en abril”, expresó el dirigente del Valle de Uco.

El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, destacó que en enero de este año se congeló la planta de personal y se limitaron los suplementos y adicionales para trabajadores municipales, entre otras medidas de austeridad.

Asunción Autoridades UCR Alfredo Cornejo Ulpiano Suarez Diego Costarelli Maximiliano Ríos/MDZ

Por su parte, su par de Godoy Cruz, Diego Costarelli, advirtió que “desde noviembre del año pasado que estamos viendo esta situación y haciendo ajustes. En el municipio se han eliminado secretarías. Mantenemos la inversión en el área social, de salud, de deportes y limpieza. Lo que más se ha resentido es la obra pública”.

También planteó que está trabajando en una norma para congelar el personal municipal que ya viene con una reducción, pese a que el municipio es uno de los que menor cantidad de trabajadores tiene en relación al número de habitantes.

“En noviembre tuvimos una reunión con el equipo de Hacienda y el plan es venir sosteniendo la gestión y gastando menos de lo que ingresa, pero llega un momento en el que hay que empezar a gastar ahorros”, sostuvo el dirigente radical.

En tanto, el intendente de General Alvear, Alejandro “Jany” Molero, manifestó que “arrancamos la gestión haciendo una reducción muy importante del gasto público en el municipio. De casi 50 funcionarios políticos que tenía la gestión anterior nosotros hemos dejado 30 unificando secretarías. Y por primera vez desde el regreso de la democracia estamos reduciendo la planta permanente del municipio. Tenemos 100 trabajadores menos en la planta permanente del municipio desde que asumimos en 2023”.

También remarcó que la comuna dejó de alquilar vehículos y maquinaria, además de impulsar una medida para reducir el número de concejales en el Concejo Deliberante.

“La coparticipación se cae mes a mes, pero a la vez la masa salarial producto de los acuerdos paritarios sube mes a mes. Cuando asumimos en el 2023 el 33% de la coparticipación se lo llevaba la masa salarial y hoy casi tres años después la masa salarial se lleva el 62% de la coparticipación que recibe el municipio. Va a llegar un momento en el que no vamos a poder pagar salarios”, alertó el jefe comunal alvearense.

Alejandro Molero General Alvear (3).JPG Santiago Tagua/MDZ

Además hizo hincapié en que la compleja situación financiera se agudiza en departamentos de gran extensión, como General Alvear. “Tenemos que llevar servicios a 120 kilómetros de distancia. Nos encargamos de recolección de residuos, reposición de luminaria, provisión de agua potable a parajes que están a kilómetros de distancia. Es un gasto en combustible, deterioro de cubiertas y vehículos”

Por su parte, el Secretario de Hacienda de Las Heras, Alejandro Gallego, afirmó que en la comuna gobernada por Francisco “Pancho” Lo Presti no se han resentido los servicios municipales y que por el momento cuentan con superávit corriente.

La coparticipación se ha mantenido constante en términos nominales, lo que significa que en términos reales está decayendo. Nosotros hicimos una moratoria a principios de año con quita de intereses con aquellos que vinieran a regularizar sus deudas de tasas de propiedad raíz y tuvimos un éxito importante de recaudación. En el primer trimestre tenemos un 63% más de recaudación de tasas de propiedad raíz que el primer trimestre del año pasado. Es muy difícil si la coparticipación sigue cayendo en términos reales.

Otro de los intendentes consultados fue Ricardo Mansur, quien gobierna en Rivadavia desde diciembre de 2023. “Hemos tomado todas las medidas de ajuste, ya sea en combustible o en energía y esperando una evolución de la economía para ver cómo seguimos llevando las finanzas del municipio”, sostuvo.

Asimismo, indicó que “no hay ningún inconveniente en el pago de sueldos y, por supuesto, tenemos las reservas para continuar trabajando y prestando los servicios a la gente de Rivadavia.

Freno a la obra pública

Una de las principales medidas que han adoptado los intendentes ante la caída de la coparticipación ha sido reducir los planes de obra pública en los municipios y abocarse principalmente a continuar las obras en ejecución y evitar lanzar nuevas licitaciones.

Molero reconoció que “hemos tenido que parar todas las obras de pavimentación, cordón, cuneta y rampas que son obras menores que lleva adelante el municipio. Las únicas obras que están en ejecución son las que está haciendo el Gobierno provincial con los fondos del resarcimiento”.

Capital y Santa Rosa podrán acceder a créditos para invertir en obras públicas de cara al final de las gestiones municipales. Foto: Ciudad de Mendoza

Por su parte, Costarelli manifestó que “hemos limitado los proyectos de obra pública” y aclaró que “no hemos licitado nueva obra pública y abocado a terminar las obras que ya estaban en ejecución”.

Asimismo, el secretario de Hacienda de Las Heras, advirtió que “hemos tenido que disminuir el ritmo de obra pública. Nos ha afectado en nuestro ritmo que era muy importante el año pasado y por la caída de los recursos hemos tenido que disminuir el ritmo de las obras”.

“Vamos teniendo un fondo de ahorro de una nómina salarial pero en la medida en que la coparticipación cae lo que se nos hace más difícil es continuar con el plan de obra pública que gran parte se concentra en el asfalto”, planteó.