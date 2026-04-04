Sigue la caída: Mendoza perdió un 7,1% de coparticipación en el primer trimestre del año

Con el consumo a la baja y en la búsqueda de la recuperación macroeconómica, Mendoza y el país transitaron un primer trimestre de ajuste en la recaudación de recursos .

Según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) en base a la Dirección nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del ministerio de Economía, en el mes de marzo los recursos de la coparticipación federal de impuestos -de origen nacional- para Mendoza cayeron un 5,2% en términos reales, profundizando el recorte que ya venía marcándose en los dos primeros meses del año .

La realidad golpea tanto a la provincia como al resto de jurisdicciones, teniendo en cuenta que la recaudación por coparticipación se desplomó en 23 de las 24. Solamente Salta tuvo números en verde, con una suba del 0,4%. Los que más cayeron fueron la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), con un 7,2% en rojo; Córdoba con un 6,1% y Santa Fe, con un 6% de caída.

Mendoza estuvo entre las más golpeadas, teniendo en cuenta que el promedio general de baja fue del 4,3%, también en términos reales.

Como se mencionó, la caída de marzo llegó tras dos meses negativos tanto en lo que ha sido la recaudación nacional de impuestos como el IVA y también Ganancias (que representan uin 94% de la masa coparticipable). Ante esto, la caída en términos reales del primer trimestre en Mendoza fue del 7%, situándose como una de las jurisdicciones con una merma alta de dinero, junto a CABA (8%), Córdoba (7,5%), Santa Fe (7.4%), Entre Ríos (7,3%), San Juan y San Luis (7,2%) y La Pampa (7,1%).

Según el Iaraf, la explicación de la caída de la coparticipación en marzo se debe "principalmente a la disminución real interanual del 12,7% de la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA también mostró una variación negativa, del 4%".

El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. El gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Hacienda, Víctor Fayad. Prensa Gobierno

"En conjunto, la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una baja real interanual del 7,2%. No obstante, la caída de la recaudación de impuestos internos de 14% generó que la coparticipación neta tuviera una variación negativa del 7,4%. Luego, en el acumulado de los primeros tres meses del año de la suma de estos tributos, la variación interanual real habría sido negativa por 7,8%", explicaron.

Sobre el Impuesto a las Ganancias, indicaron que en marzo aumentó la caída de recaudación real interanual del impuesto a las ganancias respecto al mes previo, con una caída real interanual del 12,7%. "Acá influyó el cambio de administración tributaria originado en la modificación del esquema de anticipos de las empresas. Desde el año pasado hay 9 anticipos de 11,11% en lugar de 10 anticipos, lo que determinó que en marzo no hubiera anticipos de las empresas que cierran balance en el mes de diciembre", justificaron.

En tanto, sobre la recaudación de IVA, en marzo "se redujo la baja interanual real significativa que se dio en los primero dos meses del año, con una baja del 4%. Esta variación implica un cambio relevante respecto a los meses de enero y febrero, cuando, principalmente por el IVA DGA (Aduanas) la recaudación total de IVA cayó 12% y 13% respectivamente".

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Preocupación en Mendoza

La situación de caída nacional se conjuga con una provincia como Mendoza que también transita un proceso de baja de la recaudación provincial.

Desde el ministerio de Hacienda de la provincia, indicaron además que "es muy complejo transitar un año de incremento de demanda de servicios púbicos cuando la caída de coparticipación alcanza esta magnitud".

Si bien marcaron que en otras condiciones similares se había ajustado el plan de obras públicas, en este caso ponderaron el fondo del resarcimiento por los perjuicios por la promoción industrial, y expresaron que ha permitido "mantener el nivel de obra pública incluso llevarlo a niveles record y usarlo como política contracíclica".

"En situaciones similares la reacción natural hubiera sido ajustar el plan de obras dado que en materia de gastos ya se han hecho los ajustes más significativos. Somos la segunda provincia con menor gasto público per cápita", agregaron.