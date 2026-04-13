La precarización avanza: los datos que pueden afectar a Javier Milei de cara al 2027

Javier Milei llegó a la presidencia con la promesa de una revolución libertaria que sacaría al país de la espiral de decadencia en la que se encontraba inmerso. Un punto central de su meteórica carrera fue la adhesión de un electorado jóven, base fundamental de su performance electoral. La foto actual muestra indicadores que, con la elección presidencial en el horizonte, podrían perjudicarlo si la situación no mejora.

La relación entre el jefe de Estado y su base jóven empieza a crujir en un terreno que presenta cada vez más complicaciones: el mercado laboral.

Los últimos datos del INDEC sobre empleo e informalidad muestran una economía que, si bien no registra un deterioro uniforme, exhibe un impacto más fuerte sobre los menores de 30 años.

En ese segmento, el desempleo se dispara, se impone la informalidad y el acceso a empleos estables sigue siendo un privilegio.

En el cuarto trimestre de 2025, la tasa de desocupación alcanzó el 7,5%, por encima del 6,4% del mismo periodo del año anterior. Mientras que el empleo se mantuvo en torno al 45% y la actividad en 48,6%.

A simple vista, los números no muestran un colapso pero ese paisaje esconde algunas cosas. El 30% de la población económicamente activa está buscando trabajo o necesita más horas para llegar a fin de mes.

A esto se suma que el 43% de los trabajadores se encuentra en la informalidad, una cifra que se mantiene alta y prácticamente sin cambios.

¿Juventud, divino tesoro?

Como dijimos, el deterioro no es homogéneo y los datos muestran que el impacto se siente mayormente en la población jóven. Entre las personas de hasta 29 años, la desocupación trepa al 23,1% en mujeres y 27,9% en varones.

Además, el salto fue significativo en el último año y también en la comparación trimestral, donde el desempleo subió más de cuatro puntos, mientras que en los adultos se mantuvo relativamente estable.

Trabajar no garantiza estabilidad

Para quienes sí logran insertarse, el escenario tampoco es muy alentador. La informalidad laboral entre los jóvenes alcanza niveles cercanos al 60%: 59,7% en mujeres y 57,3% en varones.

Esto implica que la mayoría de los jóvenes trabaja sin aportes jubilatorios, estabilidad contractual y con escasa protección social.

Es decir que para los jóvenes, la puerta de entrada al mercado laboral sigue siendo el cuentrapropismo, los trabajos precarios o los empleos en negro.

Una tensión para la base electoral de Milei

Este actor electoral fundamental para La Libertad Avanza fue crucial para el triunfo de MIlei en 2023. En ese segmento, el discurso libertario logró conectar, justamente, con una generación atravesada por la precariedad y la desconfianza al Estado como regulador de la vida social.

Sin embargo, los números actuales a dos años de que la Argentina se pinte de violeta muestran que esa situación persiste y se agrava.

En este marco cabe preguntarse si esa base que aportó al triunfo libertario se mantendrá de cara al 2027 si la experiencia económica cotidiana no cambia.

EL gobierno de Milei logró capitalizar el malestar de esa generación que creció al calor de un país congelado hace 15 o 16 años, pero los datos del mercado laboral muestran un deshielo no muy alentador.