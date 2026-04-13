El dólar cerró abajo de los $1.400 luego de las declaraciones de Milei sobre la economía

En el inicio de una nueva semana económica que estará marcada por la publicación del índice de precios al consumidor o inflación este martes, el dólar le dio una buena noticia al Gobierno. Además, Javier Milei fue contundente con sus reflexiones respecto del estado actual de la economía en el país.

En concreto, el dólar oficial cayó considerablemente un 0,74% respecto de la cotización que se registró el día viernes de la semana pasada. Cerró este lunes a $1335 para la compra y $1385 para la venta en su segmento al público .

Mientras tanto, el dólar blue subió en el mismo sentido un 0,73% en promedio este lunes quedando a $1385 para la compra y $1400 para la venta según marcan las pizarras de los sitios especializados este lunes por la tarde.

A su vez, los financieros también cayeron este lunes: el dólar MEP cotiza a $1402 para la compra y $1403 para la venta, bajando desde el viernes a hoy. El CCL bajó a $1467 para la compra y $1468 para la venta.

El presidente Javier Milei publicó una extensa “reflexión de domingo” en su cuenta de la red social X, donde realizó una defensa de su programa económico y cuestionó con dureza a consultores y periodistas que sostienen una visión negativa de la economía actual.

El mandatario apeló a variables financieras para asegurar que la Argentina se encuentra en un proceso de estabilización inédito frente a shocks externos.

El jefe de Estado planteó una serie de interrogantes para contrastar la situación actual con crisis históricas. Milei señaló que, a diferencia de otros periodos de inestabilidad, el mercado de cambios no refleja una corrida: “¿Acaso el dólar no subía desenfrenadamente cada vez que al país le iba mal?”, cuestionó el mandatario, subrayando que la falta de un colapso monetario es un indicador de éxito de su política fiscal.

El presidente puso el foco en la solidez de los activos locales ante el complejo escenario internacional. Milei destacó que el índice Merval y el peso argentino son los de mejor desempeño global desde el inicio de los conflictos bélicos en el exterior y, asimismo, resaltó que el Riesgo País se mantiene en la zona de los 550 puntos.