Banco Nación mantiene su crédito para comprar autos: cuánto presta y quiénes pueden pedirlo

Comprar un auto en la Argentina nunca fue una decisión menor. Menos todavía en un contexto económico exigente, en el que cada gasto grande obliga a mirar números, comparar opciones y hacer cuentas varias veces. En ese escenario, el programa +Autos del Banco Nación sigue apareciendo como una de las alternativas más fuertes para quienes buscan cambiar de vehículo.

La propuesta mantiene una combinación que no pasa desapercibida: financiación de hasta el 100% del valor del auto, montos que llegan a los $100 millones y un plazo de pago de hasta 72 cuotas.

Uno de los puntos más llamativos de esta línea es que el trámite no exige ser cliente del banco desde el arranque. De hecho, según la mecánica informada para este programa, todo el proceso puede hacerse de manera digital directamente en la concesionaria, con el DNI y validación de identidad. Para muchas personas, ese detalle cambia bastante la experiencia : en lugar de iniciar una gestión larga y separada, la operación queda integrada al momento de la compra.

El esquema también contempla a quienes no tienen vínculo previo con la entidad. En esos casos, durante el mismo proceso puede abrirse una cuenta de forma automática para avanzar con la solicitud. Después de cargar los datos y pasar la instancia de revisión interna, la aprobación puede resolverse con rapidez y la parte administrativa llegar a concretarse casi en el momento. Es, en definitiva, un formato pensado para que el crédito no se vuelva un trámite eterno.

Cuánto se puede pedir y cómo se paga

En términos concretos, la línea +Autos permite solicitar desde $1.000.000 hasta $100.000.000. El préstamo puede cubrir hasta el valor total del vehículo, algo que lo vuelve especialmente atractivo para quienes no quieren o no pueden hacer un anticipo alto. El plazo máximo es de 72 cuotas mensuales, con cuotas fijas en pesos calculadas bajo el sistema francés, una modalidad habitual en este tipo de financiamiento.

La tasa ofrecida se ubica entre el 34% y el 38% nominal anual, aunque ese rango puede variar según el perfil del solicitante. Ese punto es importante, porque el costo final del financiamiento no será idéntico para todos. Aun así, la posibilidad de acceder a un esquema de cuotas fijas le da previsibilidad a una operación que, por monto, suele tener bastante peso dentro del presupuesto familiar.

El crédito no está limitado solamente a unidades nuevas. También se puede usar para comprar autos usados de hasta 10 años de antigüedad, tanto nacionales como importados. Esa amplitud abre el abanico para quienes no apuntan necesariamente a un 0km, sino a un modelo más accesible o a una unidad usada en buen estado.

Qué requisitos hay que cumplir

La línea está dirigida a personas mayores de 18 años y también alcanza a jubilados y pensionados, un dato que amplía bastante el universo de potenciales solicitantes. Además, se trata de un crédito a sola firma, sin garantía prendaria. Es decir, no exige constituir una prenda sobre el vehículo dentro de esta modalidad, algo que muchas veces simplifica el acceso y reduce trámites adicionales.

Eso sí: el banco pide acreditar ingresos acordes con el monto que se quiere financiar. Como en cualquier préstamo, la capacidad de pago es una de las variables centrales al momento de evaluar la aprobación. También conviene tener presente que el programa no incluye algunos gastos asociados a la compra del auto, como el patentamiento. Ese tipo de costos corre por cuenta del comprador y hay que sumarlo a la cuenta total antes de tomar una decisión.

Una opción que sigue vigente en abril

En medio de un mercado automotor que combina oportunidades, aumentos y búsqueda de financiamiento, el crédito +Autos del Banco Nación sigue ocupando un lugar importante. No solo por el monto máximo disponible o por la extensión del plazo, sino también porque ofrece una gestión más ágil que otras alternativas y permite entrar incluso sin ser cliente del banco.

Para quienes están evaluando comprar un vehículo durante abril de 2026, el programa aparece como una herramienta concreta para analizar. No resuelve por sí solo el desafío de llegar al auto propio, pero sí puede achicar bastante la distancia entre la intención y la compra. Y en un contexto en el que acceder a financiamiento no siempre resulta fácil, esa diferencia pesa.