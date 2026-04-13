Ajuste a las provincias: las transferencias se redujeron en US$18.000 millones en 26 meses

La reducción de las transferencias del Gobierno nacional hacia las provincias alcanzó los US$18.000 millones en los últimos 26 meses y se consolidó como uno de los principales ejes del ajuste fiscal del Gobierno de Javier Milei , según un informe del IARAF .

El estudio analiza el período comprendido entre enero de 2024 y febrero de 2026, y distingue entre dos tipos de envíos: las transferencias no automáticas —de carácter discrecional— y las automáticas, vinculadas a la recaudación de impuestos coparticipables. En conjunto, ambas partidas explican una fuerte caída de recursos para el conjunto de las 23 provincias, en contraste con la evolución de la Ciudad de Buenos Aires.

En términos reales, las provincias registraron una pérdida acumulada de $36 billones a valores constantes de febrero de 2026. De ese total, el 57% se explicó por la reducción de transferencias no automáticas y el 43% restante por la caída de las automáticas.

El recorte en los envíos discrecionales fue uno de los factores más determinantes. En ese segmento, las provincias acumularon una baja de $20,5 billones respecto del promedio mensual de 2023. En paralelo, las transferencias automáticas también mostraron una contracción de $15,6 billones, producto de la menor recaudación de tributos como IVA y Ganancias.

El informe señala que esta dinámica no solo respondió a decisiones de gasto, sino también a cambios en la política tributaria. Entre ellos, la restitución de certificados de exclusión en percepciones aduaneras de IVA y reducciones en distintos impuestos que impactaron negativamente en la recaudación.

axel kicillof Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. N/A

La provincia de Buenos Aires fue la más afectada

A nivel jurisdiccional, la provincia de Buenos Aires fue la más afectada en términos absolutos, con una pérdida acumulada superior a $14,1 billones al considerar ambos tipos de transferencias. Le siguieron Santa Fe, con $2,5 billones, y Córdoba, con $2,1 billones. En el otro extremo, las menores caídas se registraron en La Pampa, Tierra del Fuego y Chubut, aunque todas las provincias mostraron descensos en sus recursos totales.

El análisis per cápita revela una distribución aún más desigual del impacto. La Rioja encabeza las mayores pérdidas por habitante, con una caída acumulada superior a $3 millones, seguida por Tierra del Fuego y Formosa. En contraste, Córdoba, Mendoza y Chubut presentan los menores descensos relativos.

Un caso particular es el de la Ciudad de Buenos Aires, que registró un incremento neto de recursos. Según el informe, esto se explica por el cumplimiento de una medida cautelar de la Corte Suprema que elevó su coeficiente de coparticipación, lo que más que compensó la caída en transferencias automáticas.