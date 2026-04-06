Según el Indec, la distribución del ingreso mejoró en 2025

La Distribución del Ingreso , medido a través del índice de Gini , marcó una leve mejora. Según el último informe del Indec , pasó de 0,431 en el tercer trimestre a 0,427 en el cuatro trimestre de 2025. El valor para el cuarto trimestre de 2024 había sido de 0,430, lo que marca también una baja interanual.

Eso representa una disminución de la desigualdad entre las familias, si se tiene en cuenta que el índice mide de 0 a 1, donde el 0 es ausencia de desigualdad y 1 desigualdad absoluta. La brecha entre el decil de mayor ingreso, que se quedó con el 24,7% del ingreso, y el de menor ingreso, que se quedó con el 3,4%, fue de 13 veces.

La suma total de ingresos para el total de la población medida (30 millones de personas) fue de $19,1 billones, lo que significó un incremento nominal de 44,9% en relación con igual trimestre de 2024, lo que implica una mejora cercana al 13% si se mide la inflación del 31,5% del año 2025.

El ingreso promedio per cápita del total de la población, en tanto, alcanzó $635.996, con una pequeña variación respecto del tercer trimestre cuando había sido de $634.451.

Según el Indec, el 62,6% de la población total percibió algún ingreso, 0,2 puntos menos que el trimestre anterior, con un promedio de $1.011.863, una suba algo mayor al 1% desde los $993.771.

Canasta por debajo del nivel de pobreza

Cabe señalar que la canasta básica para no caer en la pobreza fue de $1.308.713 en el mes de diciembre (en el caso de familias que no pagan alquiler), por lo que claramente los ingresos promedios de la población están por debajo. Aún así, los datos de pobreza mostraron una baja hasta el 28% de los argentinos.

Respecto a la población asalariada, se estimaron 9,5 millones de personas (siempre en el universo medido de 30 millones de personas) con ingreso promedio de $1.082.635. El ingreso promedio de las personas asalariadas con descuento jubilatorio fue de $1.321.353 (+42,7% interanual en el mismo nivel de la pobreza), mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio fue de $651.484 (+56,7% interanual).

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 79,2% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 20,8% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, que fueron 67,7% en el primero y 12,3% en el décimo.

Los datos de ingreso de las personas, que afectan tanto a la estadística de pobreza como a la de distribución del ingreso, fueron cuestionadas esta semana por especialistas, como los de la UCA, debido a cambios en la forma de medición.