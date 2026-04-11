Plan para bajar cesáreas: los duros testimonios de partos atendidos por médicos de guardia

La confianza construida durante nueve meses de gestación entre una mujer y su médico podría quedar relegada a un segundo plano en los próximos meses. El Ministerio de Salud de Mendoza , liderado por Rodolfo Montero, busca implementar un cambio estructural tanto en el sistema público como en el privado : que los nacimientos sean atendidos exclusivamente por médicos de guardia . Aunque la iniciativa persigue el objetivo de disminuir la alta tasa de cesáreas , que en el sector privado alcanza un 78%, la medida ha despertado una profunda inquietud en la comunidad, basada en experiencias previas de desatención y falta de seguimiento personalizado.

La incertidumbre de no contar con el profesional que realizó el seguimiento del embarazo es una de las principales críticas de las madres mendocinas. Una de las entrevistadas que habló con MDZ relató su vivencia en el sistema público, donde la falta de su médico habitual derivó en una situación traumática: “Como mamá, ya que soy mamá de dos niños, está mal porque pasé una situación muy fea de abandono. Tuve todo un seguimiento con un doctor, cuando fui al hospital público me dejaron horas en una silla y después me tuvieron con 25 puntos y una herida abierta”.

Esta percepción de vulnerabilidad no es aislada. Para muchas mujeres, la presencia del obstetra de cabecera no es solo una cuestión de comodidad, sino de seguridad técnica ante posibles complicaciones del neonato. “Es lamentable porque esto da indicio a que muchos chicos hoy en día con su nacimiento, más allá de cómo ha sido el cuidado de las mujeres en el embarazo, ellos tienen un aporte muy significativo en el nacimiento porque pueden algunos nacer de cola, otros de cabeza... es importante el cuidado de la mamá y el cuidado del bebé”, señaló una de las mujeres consultadas en el sector de juegos de la Plaza Independencia.

La Directora de Maternidad e Infancias, Natalia Courtis, detalló que bajo este nuevo esquema el ginecólogo de confianza podrá estar presente, pero su rol será pasivo, sin posibilidad de intervenir en el procedimiento médico. Esta distinción preocupa a las pacientes, quienes valoran el conocimiento previo que el médico tiene sobre su historial clínico.

“Yo estoy más segura con un obstetra que con un médico de guardia porque una vez me pasó y no me atendió bien... para mí, yo no estoy segura con un médico de guardia a no ser que sea un residente, si no, no, porque ya me pasó una vez un accidente con un médico así de guardia”, afirmó otra de las mujeres entrevistadas.

Mujeres parto embarazo .jpg El Ministerio de Salud de Mendoza implementará cambios en el protocolo de obstetricia. Foto: Archivo MDZ

La disparidad entre los modelos de atención es evidente en las cifras oficiales. Mientras que en los centros de salud estatales las cesáreas representaron el 42% de los partos en 2024, en las clínicas privadas el porcentaje es sustancialmente superior.

El plan oficial apunta a estandarizar estos procesos bajo protocolos de guardia para evitar cirugías innecesarias, pero la respuesta social refleja una marcada preferencia por el modelo actual. En una reciente encuesta digital de MDZ, realizada sobre 534 consultados, el 79,03% de las personas prefiere que la atienda el ginecólogo que acompañó el embarazo, mientras que solo un 9,55% optaría por el médico de guardia y a un 11,42% le resulta indiferente.

encuesta

El riesgo de forzar partos naturales

El último testimonio recogido subraya el peligro de priorizar la reducción de estadísticas sobre el criterio clínico personalizado. Una madre que cursaba un embarazo de alto riesgo recordó cómo la ausencia de su médica de cabecera complicó el nacimiento de su hijo: “A mí me pasó, me atendió la doctora todo el embarazo de alto riesgo; al momento de parto yo iba a cesárea y cuando llegó el momento de la cesárea no me la quisieron hacer. Me llevaron a parto normal, me costó muchísimo, mi bebé tuvo bastantes complicaciones al nacer debido a eso, a forzar un parto normal siendo que yo iba a una cesárea programada y no estaba mi doctora de cabecera”.

El debate queda abierto ante la inminente puesta en marcha del proyecto en julio. La tensión entre la necesidad del Estado de bajar los índices de intervención quirúrgica y el derecho de la mujer a un parto respetado con su médico de confianza será el eje central de la política sanitaria en Mendoza. Como concluyó una de las entrevistadas: “Me parece mal que no esté la doctora que te hace el seguimiento en el embarazo”, sintetizando el sentimiento de un sector que ve en la guardia una barrera para la seguridad obstétrica.