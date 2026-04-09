Encuesta: tendrías a tu bebé con el médico de guardia de un hospital o clínica
El Gobierno de Mendoza planea que todos las embarazadas sean atendidas en el parto por el médico de guardia y no por el obstetra que las acompañó 9 meses.
Con el objetivo de disminuir las cesáreas, el Gobierno de Mendoza planea que -a partir de julio- las embarazadas sean atendidas en los partos solamente por el médico de guardia de clínicas y hospitales públicos y privados, y no por su ginecólogo obstetra que las acompañó durante nueves meses.
En qué hospitales y clínicas se implementará el cambio
La medida es impulsada por el Ministerio de Salud que está a cargo de Rodolfo Montero. La Directora de Maternidad e Infancias de la Provincia, Natalia Courtis, confirmó a MDZ esta semana que la iniciativa alcanza a todas las clínicas y hospitales con servicio de maternidad.
Por el momento, a partir de julio el cambio en la atención en los partos se implementará en todos los hospitales públicos y en el Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.
Quién atenderá los partos desde julio
Según el proyecto, las mujeres embarazadas podrán optar por un ginecólogo obstetra para que las atienda en las consultas durante los nueve meses de gestación. En el momento del parto, la mujer será atendida por un equipo de obstetricia de guardia y su médico obstetra podrá estar presente pero no intervenir en el procedimiento.
Los honorarios del médico
Actualmente, el obstetra que ha seguido de cerca a la embarazada es el que suele atender el parto y cobra los honorarios correspondientes.
A partir de julio, el obstetra de la embarazada recibirá un porcentaje del valor total de la “práctica”, aún cuando no participe presencialmente del part. Dicho porcentaje será del 25% del valor de la práctica, conforme al seguimiento y derivación efectiva.
Por otro lado, el médico de guardia que practique el parto recibirá un reconocimiento por productividad. El médico obstetra de guardia percibirá sus honorarios fijos de guardia, conforme a las condiciones laborales actuales, más un adicional variable por productividad equivalente al 15% del valor de la “práctica” efectivamente atendida durante su turno.
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