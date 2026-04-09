Encuesta: tendrías a tu bebé con el médico de guardia de un hospital o clínica

El Gobierno de Mendoza planea que todos las embarazadas sean atendidas en el parto por el médico de guardia y no por el obstetra que las acompañó 9 meses.

Con el objetivo de disminuir las cesáreas, el Gobierno de Mendoza planea que -a partir de julio- las embarazadas sean atendidas en los partos solamente por el médico de guardia de clínicas y hospitales públicos y privados, y no por su ginecólogo obstetra que las acompañó durante nueves meses.

Parto nacimiento.jpg Desde julio, los partos serán atendidos por el médico de guardia. Archivo MDZ En qué hospitales y clínicas se implementará el cambio La medida es impulsada por el Ministerio de Salud que está a cargo de Rodolfo Montero. La Directora de Maternidad e Infancias de la Provincia, Natalia Courtis, confirmó a MDZ esta semana que la iniciativa alcanza a todas las clínicas y hospitales con servicio de maternidad.

Por el momento, a partir de julio el cambio en la atención en los partos se implementará en todos los hospitales públicos y en el Hospital Español, Hospital Italiano, Hospital Isabel de Hungría, Clínica de Cuyo, Santa María y Santa Clara.

hospital español edificio (3).JPG La medida alcanza a todos los hospitales y clínicas con maternidades. ALF PONCE / MDZ Quién atenderá los partos desde julio Según el proyecto, las mujeres embarazadas podrán optar por un ginecólogo obstetra para que las atienda en las consultas durante los nueve meses de gestación. En el momento del parto, la mujer será atendida por un equipo de obstetricia de guardia y su médico obstetra podrá estar presente pero no intervenir en el procedimiento.

Los honorarios del médico Actualmente, el obstetra que ha seguido de cerca a la embarazada es el que suele atender el parto y cobra los honorarios correspondientes.