El Ejército Argentino desarrolló un vehículo no tripulado con sistema de armas: mirá el video

El Ejército Argentino presentó un sistema terrestre operado a distancia, equipado con una torreta de armas y pensado para reducir la exposición de los soldados.

El Ejército Argentino presentó un vehículo terrestre no tripulado con un sistema de armas operado a distancia.

El Ejército Argentino presentó un vehículo terrestre no tripulado con sistema de armas, desarrollo impulsado por la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino junto a la empresa ASP Blindajes S.A. La iniciativa apunta a sumar capacidades operativas mediante una plataforma controlada a distancia.

La presentación se realizó en las instalaciones de la Dirección de Arsenales y formó parte de un convenio de cooperación científica, técnica y tecnológica aplicada entre la UNDEF-FIE y ASP Blindajes. Según informó la Facultad de Ingeniería del Ejército Argentino, el proyecto está orientado al diseño, integración y desarrollo de un sistema de armas no tripulado basado en un demostrador tecnológico de vehículo terrestre.

Durante la jornada se mostró el sistema de armas montado sobre un vehículo autónomo de exploración. La actividad incluyó una demostración estática y dinámica, con participación de integrantes del equipo de la FIE y de la empresa ASP Blindajes S.A.

El dato más relevante del proyecto es que se trata de una plataforma terrestre no tripulada, una tecnología que permite operar en determinados escenarios sin exponer de manera directa al personal militar. En ese punto, el desarrollo se vincula con una tendencia cada vez más presente en las fuerzas armadas: el uso de vehículos autónomos o controlados a distancia para tareas de exploración, apoyo y seguridad.

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