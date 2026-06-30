El Ejército limitó el uso de las redes sociales a los militares: qué les prohibieron

El Ejército Argentino estableció nuevas normas para el comportamiento de sus integrantes en redes sociales y plataformas digitales. La disposición, incluida en el anexo de una comunicación institucional, prohíbe al personal militar publicar planteos, quejas, reclamos, denuncias, cartas abiertas o manifestaciones públicas sobre temas vinculados con la institución.

La fuerza, dirigida por el teniente general Oscar Santiago Zarich , dispuso que toda inquietud deberá canalizarse exclusivamente por las vías reglamentarias establecidas. La medida se presenta en una comunicación que reconoce el impacto de las redes sociales y de las nuevas formas de expresión digital sobre la vida institucional.

El documento fue firmado por el secretario general del Ejército , general de brigada Roberto Martín Baroni, y alcanza a oficiales, suboficiales, soldados y personal civil. La directiva ordena ajustar las conductas personales en entornos digitales a un uso responsable, con pautas centradas en seguridad, imagen institucional y disciplina.

Entre las prohibiciones principales figura la difusión de imágenes, videos o información que exponga instalaciones militares, dispositivos de seguridad, armamento, depósitos, sistemas, rutinas operativas, gráficos u otros elementos que puedan comprometer la seguridad física de los cuarteles o vulnerar medidas de contrainteligencia.

La restricción también comprende información reservada, clasificada o de circulación restringida, sin importar el nivel de privacidad configurado en la plataforma utilizada. La disposición establece que el carácter restringido de esos contenidos se mantiene, aunque el usuario publique en cuentas privadas o con acceso limitado.

En el mismo documento, el Ejército también prohibió publicaciones que reflejen conductas incompatibles con el decoro, la disciplina o el profesionalismo militar, en especial cuando el autor pueda ser identificado como integrante de la fuerza. La instrucción menciona el cuidado de la imagen institucional en temas sensibles como uno de los ejes de la medida.

Como si fuera poco, el anexo enumera diez conductas prohibidas. Una de ellas impide efectuar manifestaciones de carácter político, ideológico o partidario que comprometan la neutralidad institucional de la fuerza. Esa restricción alcanza comentarios, posteos, historias y estados en redes sociales o plataformas digitales.

Los integrantes de la fuerza tampoco podrán compartir ni amplificar contenidos de terceros que incurran en alguna de las conductas previstas, cuando esa acción pueda vincular al personal con dichos contenidos.

Otra prohibición apunta a declaraciones, entrevistas, contenidos o posteos realizados en condición de militares sin autorización. El documento también impide arrogarse la representación del Ejército o de algún sector de la fuerza, así como lucrar o realizar actividades comerciales en redes sociales mediante la exhibición de la condición militar o el uso del uniforme.

Leé todo el comunicado

Así comienza el documento del Ejército en el que se limitó el uso de redes sociales para los militares. Documento del Ejército Argentino

El documento del Ejército en el que se limitó el uso de redes sociales para los militares. Documento del Ejército Argentino

La tercera parte del documento del Ejército en el que se limitó el uso de redes sociales para los militares. Documento del Ejército Argentino