El impactante video de un ciclista que muestra el peligro de la bicisenda de Avenida San Martín
Grabó su caótico viaje en bici por Avenida San Martín y desató el debate en redes: peatones imprudentes, taxis y camiones bloqueando el paso del ciclista.
Un verdadero trayecto plagado de obstáculos es lo que expuso un usuario en las redes sociales. El video muestra cómo el ciclista transita por la bicisenda de la Avenida San Martín, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza, y se encuentra con diferentes situaciones que ponen en peligro tanto a peatones como a automovilistas y personas en bicicleta.
Un recorrido grabado en primera persona
Desde transeúntes que cruzan de manera imprudente y otras que directamente caminan por allí sin mirar, hasta taxis que se detienen a dejar pasajeros e incluso un camión recolector de residuos que invade el carril por completo. Mientras todo esto sucede, el ciclista, conocido en redes como @brunito_dex, continúa su marcha registrando la secuencia con una cámara que lleva incorporada en el pecho.
Otra de las obstrucciones que se observan en el video ocurre cuando dos ciclistas frenan en su misma dirección y le bloquean el paso. Al joven no le queda más opción que esquivarlos por el borde, rozando los autos que avanzan en sentido contrario.
Mirá el video que compartió el ciclista en redes sociales:
Taxis, camiones y peatones: los obstáculos del centro
Más adelante, una camioneta utilitaria aparece estacionada en mitad de la ciclovía descargando mercadería para un comercio a la altura de Alem. Llamativamente, a los pocos metros, el joven debe esquivar también el contenedor de un barrendero municipal que limpia la calle.
Como si esto fuera poco, en otro tramo se ve un rastrojero estacionado junto a un volquete de escombros en la vereda. El ciclista se ve obligado a maniobrar en un espacio mínimo, delimitado además por los pequeños postes amarillos que dividen los carriles.
El video, que ya acumula más de 19.000 "me gusta", demuestra que esta ciclovía, emplazada en una de las avenidas más transitadas de la provincia, representa un peligro potencial constante. En las redes sociales, los comentarios apoyaron masivamente al ciclista. "Les chupa un huevo en Mendoza las normas de tránsito para los que andamos en bici: caminan por la ciclovía, cruzan sin mirar, los autos si pueden te pasan por encima, se estacionan en la ciclovía, no te dan el paso...", expresó ofuscado un seguidor.