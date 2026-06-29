Un dragón, una orquesta y 1.000 chicos: las fotos del inicio de los conciertos didácticos

Un dragón que recorre el escenario, un mimo que interactúa con el público, una orquesta sinfónica en vivo y cientos de niños descubriendo por primera vez el sonido de los instrumentos. Esa fue la postal que dejó el inicio de una nueva edición de los conciertos didácticos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza , una propuesta que volvió a llenar de música y asombro el Teatro Independencia.

La actividad tiene como objetivo acercar la música sinfónica a estudiantes de nivel primario y escuelas especiales a través de un formato pensado especialmente para las infancias. En esta oportunidad, la experiencia tomó la forma de "Un dragón en la orquesta", un espectáculo que combina recursos teatrales, literatura, humor y música en vivo para transformar la sala principal de la provincia en un universo fantástico.

La respuesta de las escuelas mendocinas superó las expectativas. Durante la primera jornada asistieron alrededor de 1.000 estudiantes provenientes de establecimientos educativos de Ciudad de Mendoza, Las Heras, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo y Tupungato.

Muchos de ellos ingresaron por primera vez al histórico Teatro Independencia para presenciar un espectáculo sinfónico. La experiencia estuvo marcada por la sorpresa, las risas y la interacción constante entre los artistas y el público.

Los estudiantes fueron protagonistas desde el comienzo. A medida que avanzaba la historia, respondían preguntas, acompañaban las escenas y descubrían cómo funciona una orquesta a través de una propuesta diseñada para aprender jugando.

Un dragón en la orquesta: música, teatro y literatura en un mismo escenario

La propuesta artística es una coproducción entre la Orquesta Filarmónica de Mendoza y el reconocido elenco Dragón Dorado. Bajo la dirección musical del maestro Pablo Herrero Pondal y con arreglos orquestales de Leandro Riolobo, el espectáculo propone un recorrido narrativo donde cada instrumento se convierte en parte de una aventura.

La puesta en escena está encabezada por Natasha Ortega y Mauricio Gelardi, fundadores de Dragón Dorado, junto al artista "Pachi" Mimo, mientras que el diseño visual cuenta con la participación de la escenógrafa cordobesa Natacha Chauderlot.

La historia se desarrolla a través de canciones inspiradas en libros musicales escritos por Ortega y musicalizados por Gelardi. A lo largo de la función, las composiciones originales dialogan con fragmentos de obras de compositores universales como Antonio Vivaldi, Ludwig van Beethoven y Piotr Ilich Tchaikovsky, acercando la música clásica a las nuevas generaciones mediante un lenguaje accesible.

Una producción inédita para los conciertos didácticos

Uno de los aspectos que distingue a esta edición es su despliegue técnico. Por primera vez, los conciertos didácticos incorporan un diseño integral de iluminación y utilizan la totalidad de la tramoya y el telón histórico del Teatro Independencia.

La producción fue concebida para generar una experiencia inmersiva donde la música sinfónica se combine con elementos teatrales y visuales, potenciando la participación del público infantil.

Desde el elenco destacaron que la intención es que cada función se transforme en una celebración compartida. "Buscamos que el espectáculo invite a imaginar y a detenerse. Nos alegra especialmente que muchos chicos y chicas estén ingresando al teatro por primera vez", señalaron los artistas.

Las funciones continuarán durante las próximas semanas

Tras el exitoso debut, "Un dragón en la orquesta" continuará presentándose los días 25, 26 y 30 de junio, además del 1, 2 y 3 de julio, con funciones a las 9 y a las 10.45 en el Teatro Independencia. La producción también contará con dos funciones destinadas al público general el domingo 28 de junio.

Desde la Subsecretaría de Cultura informaron que tanto las funciones escolares como las abiertas al público ya agotaron todas sus localidades.

La galería de fotos de la primera función

En esta primera jornada asistieron alrededor de 1000 estudiantes de escuelas ubicadas en Las Heras, Guaymallén, Maipú, Godoy Cruz, Ciudad de Mendoza, Tupungato y Luján de Cuyo.

Con “Un dragón en la orquesta» comenzó el ciclo de Conciertos Didácticos de la Orquesta Filarmónica de Mendoza.

El artista “Pachi” Mimo.

A sala llena se realizó la función.

El frente teatral y pedagógico está conducido por Natasha Ortega y Mauricio Gelardi – fundadores de Dragón Dorado-.

Bajo la dirección musical del maestro Pablo Herrero Pondal y con los arreglos orquestales de Leandro Riolobo, el espectáculo transforma la principal sala de la provincia en un territorio fantástico.

Los estudiantes también fueron los grandes protagonistas de la jornada, llenando la sala de risas y sorpresas.