Creme de la creme en el Hyatt: todas las fotos de un selecto y distinguido fashion moment

Como parte de los festejos por los 25 años de Hyatt, Gabriel Lage protagonizó un encuentro fashion y la elegancia fue la premisa. En la nota, detalles y fotos.
Park Hyatt Mendoza está conmemorando su 25° aniversario y durante un mes... ¡tira la casa por la ventana! Esta vez, MDZ dijo presente en un fashion moment que es parte de la programación especial que refleja la esencia del mítico 5 estrellas: excelencia y una profunda conexión con la gastronomía, el arte, la moda y la cultura.
A lo largo de todo junio, el hotel con las terrazas más famosas de Cuyo será escenario de una serie de encuentros únicos protagonizados por referentes destacados de distintas disciplinas, invitando a huéspedes y al público a vivir experiencias memorables en un entorno de sofisticación.
“Este aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra historia, pero también para seguir creando experiencias únicas que conecten con nuestros huéspedes y con la escena cultural de Mendoza”, destacó Miguel Urmeneta, Gerente General del hotel.
En el cronograma uno de los "highlights" o actividades más seductoras que figuraban era una jornada absolutamente chic en donde la premisa era pasar una tarde con uno de los diseñadores de modas más destacados de Latinoamérica: Gabriel Lage.
En el video, una condensación entre Hyatt, momento fashion y Gabriel Lage:
Con la planificación estaratégica del reconocido productor de evento sosciales Ricky Videla, la experiencia con Gabriel Lage abarcó un desfile, pero también una suerte de charla descontracturada y magistral donde el creativo reveló algunos de sus secretos. Además quienes asistieron tuvieron la posibilidad de disfrutar un cóctel de lujo y los sones del piano de cola del hotel.
Lo cierto es que el prestigioso diseñador argentino presentó un show exclusivo que fusionó moda, arte y elegancia, y deslumbró a todos los asistentes.
¿Quiénes estuvieron? No te pierdas la galería de fotos de MDZ, a continuación:
Sol Alonso, Valeria Savina y Flor Caliri.
Juli David junto a su mamá, Andrea Richardi.
Carolina Cortinez se encontró con la vicegobernadora Hebe Casado.
En el backstage, las chicas inmortalizaron momentos tomando selfies.
Flor Raviolo, una artista del make up.
Silvia Giamportone, Claudia Ferroni y Gabriela Sánchez Nieto.
María José Pulenta, llegando.
Gabriel Lage y su impronta, pasaron por Mendoza.
Ellas eligieron los tonos black & white para asistir al desfile.
Rosario Díaz Araujo y Emilia Pereyra.
Gabriel y Sofi, en pleno desarrollo del evento.
Coti Mastronardi, Chuni Mastronardi, Susana Lombardi y Miriam Bragazzi.
El desfile se desarrolló con una precisión milimétrica.
Néstor Arraes y Eugenia Paolantonio.
Paula Crombas, Lucas Castro y Mariela Moreno.
Florencia Cano de Raviolo y Alicia Raviolo.
Adrier Nadir, Nazareth Lucero, Valentina Valeri y Luis Fernando García.
Marina Milanesio, Belén Graffigna y Guada Aguirre.
Un vestido inspirado en México que lució Valeria Mazza.
Adriana de Llaver y Cuqui Martínez.
Rosa Cabrera, Carolina Oggero y Sofia Valdez.
Carolina Groisman y Verónica Mesones.
Bellezas mendocinas desfilaron los atuendos de Gabriel Lage.
Luján Racioppi, Camila Racioppi y Juli David.
Rosa Cabrera, Carolina Oggero y Sofia Valdez.
Cada vestido era verdaderamente especial.
Carina Egea, Claudia Farina y Alejandra Navarría.
¡Sonrisas y buena onda en la primera fila!
No fue un simple desfile, sino que Lage compartió con los presentes parte de su proceso creativo.
Silvana Cichitti de Goldstein y Gabriela Sánchez Nieto.
Las modelos fueron elegidas a través de un riguroso scouting.
Adriana y Miriam Bragazzi.
Mercedes Donoso y Adriana De Llaver.
Cuqui Martínez, Sandra Mussuto y Mariana Mussuto.
Gisella Orellana, Rita Pérez Marco, Antonella Savina, Antonella Berardini y Aylin Puga.
Silvana Caroglio y Marcela Arizu.
Mariana Gambi, Alicia Lafata, Paula Pometti y Alicia Gambi.
Las modelos y el Hyatt, en una foto imponente.
Elegancia y sofisticación, by Gabriel Lage.
Ricky Videla, quien tuvo a cargo la producción del evento, y Gabriel Lage.
¡Sonrisas totales! Paula Pometti, Mariana Gambi y Alicia de Gambi.
Luis Agüero Yáñez, Marcela Fajardo, Lucía Majul y Matías Mateluna.
En el desfile se disfrutó vermouth Ribella: ¡una delicia!
El salón de los espejos de Park Hyatt Mendoza, una vez más, escenario de un evento first class.
Sofía Gainza fue la conductora invitada del evento.
Gabriel Lage y su impronta, pasaron por Mendoza.
La presentación fue seguida con sumo interés.
Cada prenda tiene un trabajo minucioso y es única.
Gabriel Lage y un evento que deslumbró en Mendoza.
El diseñador mostró detalles de los vestidos en primer plano, gracias a una cámara especializada que hacías close up.
Originalidad, frescura y elegancia.
Gabriel incluso mostró moldería para explicar el proceso creativo.
Aplausos y más aplausos para el final.
Un nuevo momento de destellos top en Park Hyatt Mendoza.
Moda, pulcritud, precisión, elegancia supina en la presentación de Gabriel Lage.