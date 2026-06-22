Creme de la creme en el Hyatt: todas las fotos de un selecto y distinguido fashion moment

Como parte de los festejos por los 25 años de Hyatt, Gabriel Lage protagonizó un encuentro fashion y la elegancia fue la premisa. En la nota, detalles y fotos.

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No te pierdas la galería de fotos, al final de la nota. Foto: Federico Croce.

Park Hyatt Mendoza está conmemorando su 25° aniversario y durante un mes... ¡tira la casa por la ventana! Esta vez, MDZ dijo presente en un fashion moment que es parte de la programación especial que refleja la esencia del mítico 5 estrellas: excelencia y una profunda conexión con la gastronomía, el arte, la moda y la cultura.

A lo largo de todo junio, el hotel con las terrazas más famosas de Cuyo será escenario de una serie de encuentros únicos protagonizados por referentes destacados de distintas disciplinas, invitando a huéspedes y al público a vivir experiencias memorables en un entorno de sofisticación.

“Este aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra historia, pero también para seguir creando experiencias únicas que conecten con nuestros huéspedes y con la escena cultural de Mendoza”, destacó Miguel Urmeneta, Gerente General del hotel.

En el cronograma uno de los "highlights" o actividades más seductoras que figuraban era una jornada absolutamente chic en donde la premisa era pasar una tarde con uno de los diseñadores de modas más destacados de Latinoamérica: Gabriel Lage.

En el video, una condensación entre Hyatt, momento fashion y Gabriel Lage: Con la planificación estaratégica del reconocido productor de evento sosciales Ricky Videla, la experiencia con Gabriel Lage abarcó un desfile, pero también una suerte de charla descontracturada y magistral donde el creativo reveló algunos de sus secretos. Además quienes asistieron tuvieron la posibilidad de disfrutar un cóctel de lujo y los sones del piano de cola del hotel.