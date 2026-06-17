Elegancia y emoción en Park Hyatt Mendoza: las fotos y detalles de la lujosa gala por su 25º aniversario

El corazón de la escena social de Mendoza. Esa fue la definición que muchos expresaron y que otros tantos pensaron, a la hora de explicar qué significa ese mítico hotel que primero fue el Plaza, y desde hace 25 años, Park Hyatt Mendoza .

Es que desde su apertura, Park Hyatt Mendoza se ha consolidado como un ícono de la hospitalidad de lujo, combinando tradición, elegancia contemporánea y una propuesta de experiencias que trascienden la estadía. Es por eso que tantos referentes de la política, el empresariado, el periodismo, las artes y el deporte de Mendoza dijeron presente en un aniversario que no solo celebra su trayectoria, sino también su compromiso con la excelencia y la creación de momentos memorables para cada huésped.

Históricamente, las míticas terrazas frente a la plaza Independencia fueron escenario de los eventos sociales más impactantes, las tardes de té más chic, los discursos políticos más encendidos, y las reuniones secretas más productivas. Y en los últimos 25 años, Park Hyatt se ha convertido en un punto crucial en la vida institucional mendocina: solo basta decir que varios de los eventos más rutilantes de la Fiesta de la Vendimia suceden allí, para graficarlo.

Es por eso que, para celebrar esos 25 años, el primer cinco estrellas de Mendoza convocó a una selecta lista de invitados especiales a disfrutar de un atardecer en el elegante Salón de los Espejos, y disfrutar de deliciosos vinos, un catering first class, música y más sorpresas.

"Park Hyatt fue el puntapié del desarrollo turístico de Mendoza. Hoy llegan unos diez nuevos proyectos hoteleros de lujo a la provincia, y considero que gracias a este Hyatt es que hay capital humano que ha aprendido a trabajar, a ser eficientes en el rubro del turismo y la hotelería, a salir a buscar mercados y a conquistar posibles visitantes con excelencia y expertise", comentó Gustavo Zabala, director de Bee Experience Designer -una empresa dedicada al turismo receptivo y a los eventos corporativos-, a MDZ.

"Es que este lugar es mucho más que un hotel de lujo: es uno de los grandes símbolos urbanos de Mendoza. Su historia está estrechamente ligada al antiguo Plaza Hotel, inaugurado en la década de 1920 como parte del ambicioso proyecto de modernización de la ciudad tras el terremoto de 1861", comentó la arquitecta Eliana Bórmida, referente de la revolución arquitectónica en el mundo del vino, también invitada. Cabe destacar que a comienzos del siglo XXI, el edificio fue restaurado y reconvertido en el actual Park Hyatt Mendoza, conservando su valor patrimonial y convirtiéndose en el primer hotel cinco estrellas internacional de la provincia.

Esta celebración formó parte de una nutrida agenda de actividades que se desarrollará durante todo el mes de junio, diseñada para poner en valor el recorrido del hotel y su estrecho vínculo con la identidad cultural de la provincia. A lo largo de este cuarto de siglo, el establecimiento se consolidó como un ícono de la hospitalidad de lujo y como uno de los principales escenarios de encuentros sociales y empresariales de Mendoza.

Uno de los que integran esa agenda es el reconocido diseñador argentino Gabriel Lage, quien presentó una propuesta que fusionó moda, arte y elegancia en los salones del hotel. "Me honra ser parte de esta fiesta de Park Hyatt Mendoza. Es un lugar en donde se respira distinción, y al mismo tiempo, cordialidad", expresó.

Durante la fiesta, uno de los momentos más salientes fue cuando se conoció que el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza declaró de Interés Legislativo Municipal el 25° aniversario de Park Hyatt Mendoza. A decir de los fincionarios que entregaron el diploma en cuestión, esta distinción es merecida por el patrimonio histórico que el edificio significa para la provincia, y también por el aporte a la economía, la cultura y el desarrollo empresarial que promueve el hotel.

El momento más emotivo de la noche se produjo con la irrupción de un espectacular coro que acompañó un creativo video en donde se resumió la historia del hotel. Allí varias lágrimas rodaron por las mejillas de trabajadores antiguos y actuales del Hyatt. El jazz acompañó la velada, y el broche de oro fue una monumental mesa dulce, que hizo delirar de placer a todos.

Por qué es tan valioso Park Hyatt Mendoza

La relevancia del Park Hyatt Mendoza trasciende su función hotelera. Desde su apertura en 2001, se consolidó como uno de los principales polos sociales, culturales y empresariales de la provincia. Sus restaurantes, terrazas, salones y casino son escenario habitual de encuentros de negocios, celebraciones, presentaciones de bodegas, eventos gastronómicos y actividades vinculadas al turismo del vino. Tanto mendocinos como visitantes lo reconocen como un espacio de encuentro que refleja el espíritu cosmopolita que caracteriza a la ciudad.

La arquitectura del edificio es uno de sus rasgos más distintivos. Su imponente fachada, cuidadosamente preservada durante la remodelación, responde a un estilo neoclásico de influencia francesa que aporta elegancia y monumentalidad al entorno de Plaza Independencia. Las líneas simétricas, las columnas, las molduras ornamentales y los balcones de inspiración clásica dialogan con la historia urbana de Mendoza y convierten al hotel en uno de los edificios más reconocibles del centro cívico.

El contraste entre tradición y modernidad define la experiencia arquitectónica del Park Hyatt Mendoza. Detrás de su fachada histórica se despliega un edificio contemporáneo de siete pisos, diseñado para integrar confort, funcionalidad y patrimonio. Los espacios interiores combinan mármol, maderas nobles, amplios ventanales y una cuidada selección de obras de artistas locales, creando una atmósfera sofisticada que rinde homenaje a la identidad cultural mendocina.

Su ubicación estratégica, frente a uno de los principales espacio públicos de la ciudad y a pocos metros del Teatro Independencia, ha contribuido a convertirlo en un auténtico punto de referencia para Mendoza. Con la Cordillera de los Andes como telón de fondo y rodeado por la dinámica oferta gastronómica y cultural del centro, el Park Hyatt Mendoza representa la síntesis entre el legado histórico de la provincia y su vocación de apertura al mundo. Su presencia no solo realza el paisaje urbano, sino que también reafirma el papel de Mendoza como una de las grandes capitales del turismo, el vino y la hospitalidad en América Latina.

“Este aniversario es una oportunidad para celebrar nuestra historia, pero también para seguir creando experiencias únicas que conecten con nuestros huéspedes y con la escena cultural de Mendoza”, destacó Miguel Urmeneta, Gerente General del hotel.

No te pierdas, a continuación, la extensa galería de Sociales

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (15) El gobernador Alfredo Cornejo fue recibido por Miguel Urmeneta y Marcelo Bassignana. Leo Furio

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (4) Luis Petri y Cristina Pérez saludaron a Marcelo Bassignana -representante de Nuevo Plaza Hotel Mendoza S.A.- y Vivian Castro. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (1) Andrea Richardi y Rubén DAvid. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 12 Ricky Videla junto al diseñador Gabriel Lage.

25 años de park hyatt mendoza 21 Dante Carmona, Angélica Albera y Víctor Grandi.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (31) Park Hyatt Mendoza, una postal icónica de la provincia más grande de Cuyo. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (7) El winemaker Pablo Durigutti y Jimena Brenot. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (11) Teresa D'Agosto, Cecilia Zunino, Juan Pablo Candisano, Gabriela Testa y Alfredo Panella.

25 años de park hyatt mendoza 15 Federico Pagano, María José Sánchez Vaca, Mela Moreira y Federico Ostropolsky.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (25) Sergio "Coco" Gras, el maestro de ceremonias. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 11 Alejandra Pacheco, Andrés Lombardi y Hebe Casado.

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (7) Paola Varo, Federico Croce, Dolores García Barrena y Luis Reginato. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 20 Mauricio Badaloni y Oscar Sagás.

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (2) La legisladora nacional Mariana Juri, junto al gerente general de Park Hyatt Mendoza, Miguel Urmeneta. Leo Furio

Hyatt_ 25 Anniversary (70) Belén Graffigna, Cecilia Zunino, Cecilia Díaz Chuit, Beatriz Barbera, Carolina Groisman y Teresa D'Agosto. Leo Furio

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (1) En diferentes sectores del hotel hubo intervenciones de danza clásica que sorprendieron por su elegancia. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 22 Gastón Miceli y Rodrigo Gauna.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (4) Alicia Sisteró y Cinthia Vargas. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 23 Leandro Livschitz, Mercedes Morrone y Tachuela D'Elía.

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (9) Genaro Lafata, Julio Chretien, Carlos Hernández, Luis Ábrego, Cristian Moor, Federico Manrique, Andrés Lafarge -presidente de la ASociación Argentina de Sommeliers- y Pablo Pérez Delgado. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (28) ¡Los golosos, de parabienes! Leo Furio

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (10) María Marta Guisasola, la presidente del Emetur Gabriela Testa y Cristina Mengarelli. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (8) Lucas Castro y Victoria Dion. Leo Furio

Hyatt_ 25 Anniversary (21) Florencia Aise, llegando a celebrar a Park Hyatt Mendoza. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (9) La vicegobernadora de la provincia Hebe Casado se encontró con amigos en el exclusivo cóctel de Park Hyatt Mendoza. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 17 Cecile Adam y Cristian Tsallis.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (22) Miguel Urmeneta, el gerente general de Park Hyatt Mendoza, fue quien dio la bienvenida y ofició de anfitrión. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (2) Cristina Pérez y Luis Petri. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 25 Mariela Antonelli y Raúl Roitman.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (6) Miguel Osimani -gerente general de Hilton Mendoza- y Marcelo Rosental -presidente de la cámara de hotelería de Mendoza-. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (12) Víctor Grandi y Belén Graffigna, ex compañeros y amigos. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 3 Lilia Sance, Bernardo Oliver y Carla Luna.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (10) Claudia Piedrahita y Alejandro Zogbi. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 5 Mariana Juri, Andrés Lombardi, Rocío Aranda, el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (5) Park Hyatt Mendoza: siempre sinónimo de personal luxury. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 2 Alfredo Panella junto a Federico Pernuzzi.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (3) Una vista aérea del hall de entrada del hotel, colmado de amigos. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (16) Grandes trabajadoras del mundo del turismo y la hotelería con un denominador común: todas fueron parte de Park Hyatt Mendoza. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (20) Paula Crombas, Andrea Richardi, María Elena Richardi, Juan Pablo Marchionni, Cecilia Zunino y Lucas Castro. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (29) Patricia Della Gaspera, histórica colaboradora de Hyatt Mendoza, le entrega un presente al gobernador Alfredo Cornejo. Leo Furio

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (8) Juan Pablo Candisano, Oscar Sagás, Luis Zambonini y Fernando Gabrielli. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 4 Sabrina Raffaini y Luis Felipe Aguinaga.

25 años de park hyatt mendoza 24 Cinthia Vargas, Florencia Saguir, Lorena Henríquez, Paula Crombas y Mariela Moreno.

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (5) Víctor Grandi y Miguel Urmeneta, recibiendo a los invitados. Leo Furio

Hyatt_ 25 Anniversary (2) Los bailarines, antes de comenzar sus performances. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (30) Las escalinatas y la fachada del hotel fueron intervenidas exquisitamente para la ocasión. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (18) María Elena y Andrea Richardi: sinónimo de distinción. Leo Furio

park hyatt mendoza aniversario 25 fotos leo furio (3) Cacho Cerutti y un amigo, Luis Petri y Cristina Pérez. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (24) Un coro monumental emocionó hasta las lágrimas a los presentes. Leo Furio

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (13) Autoridades de Hyatt, captadas por el flash. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza 16 Dolores García Barrena y Paola Varo se encontraron con Federico Pagano.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (14) El jazz fue la música que amenizó el cóctel. Leo Furio

Hyatt_ 25 Anniversary (71) Ana Chabán, Florencia Aise, Cinthia Vargas y María Marta Guisasola.

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (17) María Elena Richardi, Juan Pablo Marchionni, Miguel Urmeneta y su esposa Natalia Najjar. Leo Furio

25 años de park hyatt mendoza ¡Raquel Ojea salió con amigas!

park hyatt mendoza 25 años fotos leo furio (23) Fue un día de reconocimientos y aplausos. Leo Furio