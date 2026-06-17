Día Nacional de la Libertad Latinoamericana: la historia del héroe que defendió la patria y murió pobre

Este miércoles 17 de junio se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, un prócer que nació el 8 de febrero de 1785 en Salta y que murió a los 36 años, el 17 de junio de 1821, diez días después de recibir un disparo en combate mientras el coronel José María Valdés encabezaba una invasión a la ciudad de Salta.

Día Nacional de la Libertad Latinoamericana: la historia detrás Aunque este año el feriado se trasladó al lunes 16, la fecha sigue siendo una de las más importantes del calendario patrio, porque Güemes es recordado como un héroe de la independencia por su defensa de la frontera contra la invasión realista que venía del Alto Perú. una lucha que llevó adelante con el Ejército del Norte y que permitió que San Martín pudiera cruzar los Andes y asegurar la liberación de Argentina, Chile y Perú.

El general, que además ocupó el cargo de gobernador de Salta por seis años, supo combinar su formación militar con un profundo conocimiento de la geografía y de las costumbres de la gente de su tierra, y supo ganarse el respeto y la lealtad de los gauchos salteños que lo siguieron hasta la muerte y que se convirtieron en una fuerza temible para los realistas, que nunca pudieron someterlos del todo.

monumento a Güemes El monumento al General Martín Miguel de Güemes en Salta. Casa Rosada Por ese motivo, en 1999, el Congreso de la Nación Argentina, bajo la ley 25.172, declaró esta jornada como el Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, un reconocimiento a la importancia de su lucha no solo para la Argentina sino para todo el continente, y recién en 2016 se estableció como un feriado nacional por la ley 27.258, consolidando así su lugar en el calendario de los argentinos.