Presenta:

Estilo

|

mundial

Mundial 2026: la sorpresa argentina que esconde Kansas City

La ciudad del Mundial 2026 guarda una curiosidad inesperada: un barrio llamado Argentine y un mural gigante que cuenta su historia.

Mario Simonovich

Anthology of Argentine Mural es una de las obras de arte público más singulares de Kansas City.

"Anthology of Argentine Mural" es una de las obras de arte público más singulares de Kansas City.

kansastravel.org

Miles de argentinos llegaron a Kansas City para seguir el Mundial 2026. Sin embargo, más allá de los estadios y las camisetas celestes y blancas, la ciudad esconde una curiosidad poco conocida: un barrio llamado Argentine y una monumental obra de arte que se ha convertido en una parada obligada para muchos visitantes.

mural argentine kansas city a
La fundición de plata que dio inicio a la actividad industrial en ese barrio de Kansas City

La fundición de plata que dio inicio a la actividad industrial en ese barrio de Kansas City

Un rincón llamado Argentine

A pocos kilómetros de las principales zonas turísticas se encuentra Argentine, uno de los barrios históricos de Kansas City, Kansas. Aunque muchos creen que el nombre está relacionado con la Argentina, en realidad deriva de la palabra latina argentum (plata), en referencia a una fundición que impulsó el crecimiento de la zona a fines del siglo XIX.

Argentine mural a
Este sector del mural cuenta con imágenes cómo trabajadores de México se trasladaron a Estados Unidos para trabajar en la fundición de plata. También cómo algunas de sus familias vivían en vagones de carga (de ferrocarril) y hasta sufrieron discriminación.

Este sector del mural cuenta con imágenes cómo trabajadores de México se trasladaron a Estados Unidos para trabajar en la fundición de plata. También cómo algunas de sus familias vivían en vagones de carga (de ferrocarril) y hasta sufrieron discriminación.

La coincidencia, sin embargo, no pasa desapercibida para los argentinos que visitan la ciudad durante el Mundial.

Un mural que cuenta más de un siglo de historia

El principal símbolo del barrio es el Anthology of Argentine Mural, una gigantesca obra de arte urbano de más de 200 metros de extensión.

industrializacion
Más imágenes que describen la industrialización.

Más imágenes que describen la industrialización.

El mural funciona como una crónica visual de la comunidad. A través de sus imágenes relata la presencia de los pueblos originarios, la llegada del ferrocarril, el desarrollo industrial, las distintas corrientes inmigratorias, la gran inundación de 1951 y la reconstrucción posterior del barrio. Cada tramo representa un capítulo de la historia local.

Argentine Kansas City
La ubicación del mural y del barrio Argentine dentro de Kansas City. https://maps.app.goo.gl/wesrVCvap6Nv65kA7

La ubicación del mural y del barrio Argentine dentro de Kansas City.

https://maps.app.goo.gl/wesrVCvap6Nv65kA7

Bajo la dirección del gremio de Bellas Artes Latinoamericana, el mural -de 201 metros de largo por hasta 7 metros de altura- lo hicieron siete artistas plásticos de Estados Unidos y México en 3198 Metropolitan Avenue durante 1998.

mural argentine c

Una curiosidad mundialista

Lo más interesante es que la obra no habla de la Argentina como país, sino de la identidad del barrio Argentine y de las personas que ayudaron a construirlo.

gran inundacion
La Gran Inundación de 1951 fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Kansas City y de todo el estado de Kansas y que aquí lo representa este fragmento del mural.

La Gran Inundación de 1951 fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia de Kansas City y de todo el estado de Kansas y que aquí lo representa este fragmento del mural.

Sin embargo, en la ciudad que hoy recibe partidos del Mundial 2026, el nombre, las fotografías y la magnitud del mural generan una conexión inmediata con los visitantes argentinos.

mural argentine d
Placa de agradecimiento a los que financiaron el mural y a los artistas estadounidenses y mexicanos que lo pintaron: Jes&uacute;s Ortiz, Alisha Gambino, Jos&eacute; Faus, Martha Vivanco, Virginia Delgado, Tadeo "Tito" Fraonco y Ardis O. Patersen.

Placa de agradecimiento a los que financiaron el mural y a los artistas estadounidenses y mexicanos que lo pintaron: Jesús Ortiz, Alisha Gambino, José Faus, Martha Vivanco, Virginia Delgado, Tadeo "Tito" Fraonco y Ardis O. Patersen.

Entre estadios, fanáticos y clima mundialista, esta enorme galería al aire libre se ha convertido en una de las curiosidades más originales de Kansas City.

Archivado en

Notas Relacionadas