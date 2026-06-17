Mundial 2026: la sorpresa argentina que esconde Kansas City
La ciudad del Mundial 2026 guarda una curiosidad inesperada: un barrio llamado Argentine y un mural gigante que cuenta su historia.
Miles de argentinos llegaron a Kansas City para seguir el Mundial 2026. Sin embargo, más allá de los estadios y las camisetas celestes y blancas, la ciudad esconde una curiosidad poco conocida: un barrio llamado Argentine y una monumental obra de arte que se ha convertido en una parada obligada para muchos visitantes.
Un rincón llamado Argentine
A pocos kilómetros de las principales zonas turísticas se encuentra Argentine, uno de los barrios históricos de Kansas City, Kansas. Aunque muchos creen que el nombre está relacionado con la Argentina, en realidad deriva de la palabra latina argentum (plata), en referencia a una fundición que impulsó el crecimiento de la zona a fines del siglo XIX.
La coincidencia, sin embargo, no pasa desapercibida para los argentinos que visitan la ciudad durante el Mundial.
Un mural que cuenta más de un siglo de historia
El principal símbolo del barrio es el Anthology of Argentine Mural, una gigantesca obra de arte urbano de más de 200 metros de extensión.
El mural funciona como una crónica visual de la comunidad. A través de sus imágenes relata la presencia de los pueblos originarios, la llegada del ferrocarril, el desarrollo industrial, las distintas corrientes inmigratorias, la gran inundación de 1951 y la reconstrucción posterior del barrio. Cada tramo representa un capítulo de la historia local.
Bajo la dirección del gremio de Bellas Artes Latinoamericana, el mural -de 201 metros de largo por hasta 7 metros de altura- lo hicieron siete artistas plásticos de Estados Unidos y México en 3198 Metropolitan Avenue durante 1998.
Una curiosidad mundialista
Lo más interesante es que la obra no habla de la Argentina como país, sino de la identidad del barrio Argentine y de las personas que ayudaron a construirlo.
Sin embargo, en la ciudad que hoy recibe partidos del Mundial 2026, el nombre, las fotografías y la magnitud del mural generan una conexión inmediata con los visitantes argentinos.
Entre estadios, fanáticos y clima mundialista, esta enorme galería al aire libre se ha convertido en una de las curiosidades más originales de Kansas City.