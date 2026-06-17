Mundial 2026: la sorpresa argentina que esconde Kansas City

La ciudad del Mundial 2026 guarda una curiosidad inesperada: un barrio llamado Argentine y un mural gigante que cuenta su historia.

"Anthology of Argentine Mural" es una de las obras de arte público más singulares de Kansas City.

Miles de argentinos llegaron a Kansas City para seguir el Mundial 2026. Sin embargo, más allá de los estadios y las camisetas celestes y blancas, la ciudad esconde una curiosidad poco conocida: un barrio llamado Argentine y una monumental obra de arte que se ha convertido en una parada obligada para muchos visitantes.

mural argentine kansas city a La fundición de plata que dio inicio a la actividad industrial en ese barrio de Kansas City kansastravel.org Un rincón llamado Argentine A pocos kilómetros de las principales zonas turísticas se encuentra Argentine, uno de los barrios históricos de Kansas City, Kansas. Aunque muchos creen que el nombre está relacionado con la Argentina, en realidad deriva de la palabra latina argentum (plata), en referencia a una fundición que impulsó el crecimiento de la zona a fines del siglo XIX.

Argentine mural a Este sector del mural cuenta con imágenes cómo trabajadores de México se trasladaron a Estados Unidos para trabajar en la fundición de plata. También cómo algunas de sus familias vivían en vagones de carga (de ferrocarril) y hasta sufrieron discriminación. kansastravel.org La coincidencia, sin embargo, no pasa desapercibida para los argentinos que visitan la ciudad durante el Mundial.

Un mural que cuenta más de un siglo de historia El principal símbolo del barrio es el Anthology of Argentine Mural, una gigantesca obra de arte urbano de más de 200 metros de extensión.

industrializacion Más imágenes que describen la industrialización. kansastravel.org El mural funciona como una crónica visual de la comunidad. A través de sus imágenes relata la presencia de los pueblos originarios, la llegada del ferrocarril, el desarrollo industrial, las distintas corrientes inmigratorias, la gran inundación de 1951 y la reconstrucción posterior del barrio. Cada tramo representa un capítulo de la historia local.