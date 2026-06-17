Con la lupa en el triplete de Messi, los mejores memes de la victoria de la Selección argentina ante Argelia

Las redes explotaron y Lionel Messi se llevó todos los elogios después de marcar los tres goles del triunfo argentino en el debut mundialista.

Tras la victoria ante Argelia, los usuarios celebraron la noche soñada de Messi y la Selección con una catarata de memes.

La Selección argentina arrancó el Mundial 2026 de la mejor manera. Con una sólida victoria por 3-0 frente a Argelia y una actuación memorable de Lionel Messi, el equipo de Lionel Scaloni comenzó la defensa del título con una sonrisa y generó una inmediata revolución en las redes sociales.

El principal protagonista de las publicaciones fue Messi. El capitán convirtió los tres goles de la Albiceleste, igualó registros históricos y volvió a demostrar que sigue siendo determinante incluso en su sexta Copa del Mundo. Las redes se llenaron de imágenes, montajes y comparaciones que destacaron una actuación que quedará marcada entre las mejores de su carrera mundialista.