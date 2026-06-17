Pampita mostró cómo verse chic con un look súper fácil de recrear: ¡mirá!

No te pierdas el secreto de Pampita para lograr un look elegante y versatil. Y sí: sólo necesitas una camisa, un jean y unas botas.

Pampita nos volvió a inspirar con un outfit que es ideal para quienes buscan un look elegante y versátil para usar tanto de día como de noche. La conductora llevó una camisa verde oliva satinada ligeramente suelta, y para equilibrar la propuesta, la combinó con un jean wide leg azul.

El pantalón de tiro alto le ayudó a marcar la cintura y generó una silueta armoniosa, mientras que el denim clásico logró un aire casual que contrastó a la perfección con el brillo del satén. Pampita sumó, además, un cinturón marrón, y como broche final, eligió unas botas en punta en tonos tierra.

La elección de accesorios neutros permitió que la camisa verde oliva fuera el centro de atención del estilismo, y el resultado fue un outfit que es tan fácil de replicar como efectivo, ya que solo se necesitan cuatro prendas: una camisa satinada, un jean wide leg, un cinturón y unas botas, y un poco de criterio para lograr un look que puede funcionar en cualquier ocasión.