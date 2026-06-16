Con la 10 en la espalda: así llegó Pampita a Miami para vivir el debut de la Selección en el Mundial 2026

La conductora llegó a Estados Unidos para alentar al conjunto nacional en su primer partido frente a Argelia.

La ciudad de Miami ya respira fútbol y se tiñe de celeste y blanco en la antesala del debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026. Entre los miles de fanáticos que coparon las calles estadounidenses, la figura de Carolina "Pampita" Ardohain no pasó desapercibida. Apenas pisó suelo norteamericano, la modelo encendió sus redes sociales para compartir el momento.

Con la imponente estructura del estadio de fondo y el logo oficial del torneo, Pampita posó luciendo un estilo relajado pero fuertemente identificado con los colores del país: un short blanco, sandalias, su infaltable acreditación y una camiseta argentina que lleva su nombre y el emblemático número 10 en la espalda.

Una hincha con trayectoria y anécdotas inolvidables pampita mundial Pampita en Miami. IG @pampitaoficial Esta no es la primera vez que la conductora arma las valijas para seguir a la Selección. Durante una reciente entrevista, se definió como una verdadera fanática y repasó su extenso currículum mundialista, que incluye presencias en las copas de Corea-Japón, Rusia y Brasil.

Precisamente sobre su experiencia en el Mundial 2014, dejó una anécdota que refleja su incondicionalidad: llegó a caminar kilómetros bajo el sofocante calor brasileño mientras transitaba el octavo mes de embarazo de su hijo Benicio. Hoy en día, reconoce que ese fervor futbolero se mantiene encendido, en gran parte, gracias a las enseñanzas de sus hijos, a quienes describe como grandes conocedores del deporte.

pampita mundial 2 Pampita vive el clima mundialista. IG @pampitaoficial Sin cábalas, pero con un gran sueño por cumplir A pesar de vivir los torneos con enorme intensidad, Pampita aseguró que no es esclava de las supersticiones. Al ser consultada sobre si mantenía alguna cábala para los partidos, fue categórica al negarlo, argumentando que su vida y su entorno se renuevan por completo cada cuatro años, lo que hace imposible repetir las mismas rutinas.