La reina Máxima sorprendió con su look de entrecasa para alentar en el Mundial

La reina Máxima de Países Bajos se mostró descontracturada junto a Guillermo Alejandro y los emperadores de Japón en una imagen que nadie se esperó. ¡Mirá!

Para el debut de la selección de Países Bajos en el Mundial 2026, la reina Máxima Zorreguieta sorprendió con un look descontracturado pensado para disfrutar del primer partido de los "Leones Naranjas" desde la intimidad de su casa, mostrando una faceta más cercana que la hizo aún más querible.

A través de una publicación realizada por la Casa Real en Instagram, se pudo ver a la reina junto al rey Guillermo Alejandro y a los emperadores de Japón, Naruhito y Masako, para apoyar a los "Leones Naranjas" y los "Samuráis Azules" que se enfrentaban en Dallas en su primer partido de la fase de grupos.

En la foto, Máxima lució un conjunto total black compuesto por una remera tipo polera de mangas 3/4 y cuello alto, que llevó combinada con unos pantalones de tiro alto y corte recto de estilo sastrero. Para agregar un toque de color y mostrar su apoyo al seleccionado neerlandés, la reina sumó una bufanda naranja con inscripciones alusivas al equipo, junto al escudo de la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol, rematada con flecos blancos.

Como accesorio adicional, lució un collar de acabado metálico con pequeñas perlas en tono similar, y llevó un peinado descontracturado, acorde al estilo informal del look de la monarca, al cual coronó con una amplia sonrisa que reflejaba la emoción del momento.