Vacaciones de invierno en familia o con amigos: Park Hyatt Mendoza presenta increíbles propuestas
Park Hyatt Mendoza ofrece momentos premium, experiencias first class y disfrute total para la época del receso invernal. En la nota, toda la data.
Park Hyatt Mendoza presenta su propuesta para el receso invernal, con actividades para niños, beneficios en gastronomía y spa, y opciones de alojamiento pensadas para grupos familiares. Ubicado frente a Plaza Independencia, el hotel permite combinar estadía urbana con escapadas a la montaña.
Vigente durante julio, la iniciativa combina descanso, recreación y experiencias gastronómicas en el corazón de la ciudad. Incluye playroom con Kids Concierge todos los días de 10 a 18 horas y actividades recreativas, mientras que los adultos pueden disfrutar de degustaciones de vino y menús de pasos.
Los huéspedes acceden además a beneficios como desayuno en Bistro M, 20% de descuento en alimentos y bebidas, 40% en tratamientos de Kaua Club & Spa y estacionamiento incluido.
“Buscamos brindar una experiencia integral para toda la familia, donde los chicos tengan su propio espacio y los adultos puedan disfrutar de la gastronomía, el vino y el bienestar”, señalaron desde el hotel.
La propuesta incluye habitaciones dobles desde AR$320.000 y opciones conectadas desde AR$540.000, con tarifas finales por noche, sujetas a disponibilidad, y facilidades de pago en en 3 y 6 cuotas sin interés.