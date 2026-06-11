Vacaciones de invierno en familia o con amigos: Park Hyatt Mendoza presenta increíbles propuestas

Park Hyatt Mendoza ofrece momentos premium, experiencias first class y disfrute total para la época del receso invernal. En la nota, toda la data.

No te pierdas todo lo que Park Hyatt Mendoza tiene para ofrecer.

Park Hyatt Mendoza presenta su propuesta para el receso invernal, con actividades para niños, beneficios en gastronomía y spa, y opciones de alojamiento pensadas para grupos familiares. Ubicado frente a Plaza Independencia, el hotel permite combinar estadía urbana con escapadas a la montaña.

Park Hyatt Mendoza - lobby 2 Una imagen del icónico lobby de Park Hyatt Mendoza. Vigente durante julio, la iniciativa combina descanso, recreación y experiencias gastronómicas en el corazón de la ciudad. Incluye playroom con Kids Concierge todos los días de 10 a 18 horas y actividades recreativas, mientras que los adultos pueden disfrutar de degustaciones de vino y menús de pasos.

Park Hyatt Mendoza - Kaua Spa Kaua Spa: un lujo absoluto. Los huéspedes acceden además a beneficios como desayuno en Bistro M, 20% de descuento en alimentos y bebidas, 40% en tratamientos de Kaua Club & Spa y estacionamiento incluido.

Park Hyatt Mendoza - Bistro M Las deliciosa carta de Bistró M sorprende. “Buscamos brindar una experiencia integral para toda la familia, donde los chicos tengan su propio espacio y los adultos puedan disfrutar de la gastronomía, el vino y el bienestar”, señalaron desde el hotel.