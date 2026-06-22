Uno de los grupos más importantes del vino abre un capítulo en el mercado del vermut

Grupo Peñaflor, líderes en el mundo del vino , y Gruppo Caffo 1915 anuncian un acuerdo estratégico para el desarrollo del vermut en el país y que marca el inicio de una nueva fase para Cinzano en la Argentina, tras la adquisición de la marca por parte de Gruppo Caffo al Grupo Campari en julio pasado.

Grupo Peñaflor es el mayor productor y distribuidor de vino de la Argentina y es además el distribuidor oficial de los productos de Diageo y cerveza Antares en el país. Ahora asumirá a partir del 1° de julio de 2026 el rol de socio estratégico de Gruppo Caffo 1915 en el principal mercado global de Cinzano, la marca de vermut más conocida del mundo.

Cinzano es uno de los grandes íconos históricos del vermut italiano. Nacido en Turín en 1757, se ha convertido en una marca de referencia a nivel global, hoy presente en más de 100 países y entre los vermuts más consumidos del mundo.

“Para la Argentina, Cinzano es mucho más que una marca” explica Lucas Pérez Averastegui, Director General para el Cono Sur de Grupo Peñaflor . “Nuestro país representa su principal mercado a nivel mundial y es el vermut más elegido por los consumidores locales, con cuotas de mercado cercanas al 70%”.

Para Gruppo Caffo, la operación representa una etapa fundamental en el proceso de internacionalización. La empresa familiar, con sede en Calabria, pretende aprovechar el alcance global de Cinzano para expandir su propio portafolio, que incluye espumantes, bitter, licores y grappas.

“Estamos felices por este acuerdo de asociación con el Grupo Peñaflor, con el cual escribiremos juntos una nueva e importante página de la historia de Cinzano. Estoy seguro de que hemos tomado la decisión correcta para el desarrollo de la marca, que, pese a ser ya líder en la Argentina, aún puede desarrollarse más tanto en los productos tradicionales como el vermut, como en futuras innovaciones en las que estamos trabajando. Agradezco entonces a la propiedad y a todos los colaboradores de Peñaflor, que han aceptado este estimulante desafío junto a nosotros. Estuve en la Argentina hace algunos meses junto con mis estrechos colaboradores y después de varios encuentros comprendimos que el mejor socio para el futuro de Cinzano es Peñaflor, ya que cuenta con una estructura con grandes potencialidades distributivas y de marketing», declaró Nuccio Caffo, Director General de Gruppo Caffo.

Un gran camino recorrido por el Vermut en la Argentina

Desde el punto de vista cultural, Cinzano está profundamente arraigado en el ritual del aperitivo argentino, explican desde Peñaflor. La marca tiene en Argentina más de 100 años de historia, y en los últimos años, el consumo local ha llegado a representar alrededor de un tercio o más de las ventas mundiales de la marca, lo que convierte cualquier cambio en su distribución en una noticia de relevancia para toda la categoría.

En este escenario, Grupo Peñaflor representa sin duda el mejor socio en la Argentina. Es el principal productor y distribuidor de vino del país – y uno de los más importantes del mundo – con una red comercial que llega a más de 90 mercados y una fuerte presencia en todo el territorio nacional. El portafolio del Grupo incluye marcas como Trapiche, Finca Las Moras, El Esteco, Navarro Correas y Frizzé, entre otras. En el último decenio, la empresa ha consolidado una red de distribución a nivel nacional e internacional. En 2013, además, dio un paso estratégico al asociarse con Diageo para la comercialización exclusiva de su portafolio de espirituosas y RTD en el país, ampliando su posicionamiento más allá del vino. Mas cerca en el tiempo, en el año 2022, sumo a su portafolio de distribución a la mas de cerveza Antares.

Toda la historia del vermut argentino.

La alianza entre Grupo Peñaflor y Grupo Caffo confirma el compromiso de ambas empresas con sostener el crecimiento de Cinzano en el largo plazo, asegurando continuidad en la gestión de la marca, estabilidad para el mercado y valorización de un activo que representa un punto de referencia histórico para la categoría vermut. La transición distributiva será gestionada de manera gradual y sin impactos en el mercado, garantizando continuidad en la oferta y en el servicio. El objetivo compartido es preservar y fortalecer el vínculo histórico entre Cinzano y los consumidores argentinos, asegurando una presencia constante de la marca y acompañando su crecimiento futuro en pleno respeto de su legado y autenticidad.

“Cinzano es un ícono y queremos ponerlo en valor en una nueva fase de crecimiento en nuestro mercado. El desafío no será solo mantener el liderazgo, sino también preservar la relevancia de la marca para las nuevas generaciones”, añadió Lucas Pérez Averastegui.

En el último mes, el holding internacional Terold Invest, controlante de Grupo Peñaflor, anunció la adquisición de la empresa británica Off-Piste Wines -dueña de marcas como Most Wanted y The Wanderer- que, junto con la estadounidense WX Brands -dueña de la línea de vinos Bread & Butter Wines-, contribuyen a conformar uno de los grupos más importantes del mundo en producción y comercialización de vinos y bebidas, con una fuerte presencia en todo el continente americano y, desde ahora, también en Europa. En conjunto, las compañías controladas por Terold Invest comercializan más de 21 millones de cajas al año en más de 90 países de todos los continentes.

Gruppo Caffo 1915 es una empresa familiar italiana con más de un siglo de historia, líder en el sector de los amaros y de los licores de tradición italiana. La adquisición de Cinzano representa un salto estratégico que lleva la presencia internacional del Grupo de 70 a más de 100 países, con alrededor de 2 millones de cajas comercializadas, haciendo de la marca de vermut y espumantes el eje de su plan de expansión internacional y posicionándola como un nuevo protagonista global del “Made in Italy” en el sector de bebidas.

El objetivo de la asociación es construir valor en el largo plazo, invirtiendo en el crecimiento de la categoría, en la innovación, en el desarrollo del mercado y en el fortalecimiento del liderazgo de Cinzano en su mercado más importante del mundo. La colaboración entre Grupo Peñaflor y Gruppo Caffo 1915 se basa en una visión de largo plazo, fundada en la voluntad compartida de reforzar aún más el rol de la marca como punto de referencia del vermut en la Argentina.