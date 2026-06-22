Qué influencia de Austria tiene la Avenida de Mayo
La emblemática avenida de Buenos Aires comparte rasgos urbanos y culturales con la Austria (rival de Argentina en el Mundial) de fines del siglo XIX.
La influencia francesa suele concentrar la atención cuando se habla de la Avenida de Mayo de Buenos Aires. Sin embargo, su origen coincide con la transformación urbana de Viena (Austria) a fines del siglo XIX. Pero los grandes bulevares, los cafés históricos, la arquitectura monumental y la intensa vida cultural acercan a la avenida porteña a la tradición urbana austríaca.
La avenida que nació en los años de la Viena moderna
La Avenida de Mayo fue inaugurada en 1894, mientras Viena, capital de Austria, rival de Argentina en el Mundial, transformaba su imagen con la Ringstrasse, un conjunto de grandes avenidas rodeadas por edificios monumentales. Ambas expresan la voluntad de convertirse en capitales modernas y cosmopolitas.
Cafés y vida cultural
La tradición de cafés históricos constituye uno de los vínculos más visibles. Así como Viena tuvo establecimientos frecuentados por artistas e intelectuales, Buenos Aires desarrolló espacios como el Café Tortoni, que se convirtió en punto de encuentro de escritores, músicos y políticos.
Austria y el paisaje urbano que deja
Viena logró conservar su patrimonio arquitectónico mientras modernizó la ciudad. La Avenida de Mayo demuestra que Buenos Aires también posee espacios donde historia, arquitectura y cultura conviven en un mismo paisaje urbano.