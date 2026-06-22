La emblemática avenida de Buenos Aires comparte rasgos urbanos y culturales con la Austria (rival de Argentina en el Mundial ) de fines del siglo XIX.

La Avenida de Mayo comparte con la Viena ( Austria ) de fines del siglo XIX una visión urbana basada en los monumentos, la cultura y el espacio público. Foto: esquina de avenida de Mayo y Bolívar (Wikipedia).

La influencia francesa suele concentrar la atención cuando se habla de la Avenida de Mayo de Buenos Aires. Sin embargo, su origen coincide con la transformación urbana de Viena (Austria) a fines del siglo XIX. Pero los grandes bulevares, los cafés históricos, la arquitectura monumental y la intensa vida cultural acercan a la avenida porteña a la tradición urbana austríaca.

Avenida de Mayo en sus comienzos. En el sector derecho de esta foto se superpone una imagen de un edificio situado en Austria, lo que muestra un parecido en el look, estilo y arquitectura en general, ya que parecen la misma avenida. Foto: institutodecultura.cudes.org.ar (con retoques) La avenida que nació en los años de la Viena moderna La Avenida de Mayo fue inaugurada en 1894, mientras Viena, capital de Austria, rival de Argentina en el Mundial, transformaba su imagen con la Ringstrasse, un conjunto de grandes avenidas rodeadas por edificios monumentales. Ambas expresan la voluntad de convertirse en capitales modernas y cosmopolitas.

Una antigua imagen de la zona conocida como Ringstrasse en Viena (Austria). newsv2.orf.at/stories/2276443/ Cafés y vida cultural La tradición de cafés históricos constituye uno de los vínculos más visibles. Así como Viena tuvo establecimientos frecuentados por artistas e intelectuales, Buenos Aires desarrolló espacios como el Café Tortoni, que se convirtió en punto de encuentro de escritores, músicos y políticos.