La China Suárez sorprendió con un llamativo look para acompañar a su hijo al fútbol: mirá qué se puso

El estilo de la China Suárez se hizo notar en un partido de fútbol de su hijo, donde eligió un llamativo camperón para apoyarlo.

La China Suárez acompañó a su hijo Amancio Vicuña en un partido de fútbol, y eligió un look de invierno con un camperón estampado y accesorios que, lo último que hicieron, fue ayudarla a pasar desapercibida.

Acompañada por su mamá y por Mauro Icardi, la China optó por una campera de abrigo oversize con capucha, de base blanca y estampados geométricos tribales en tonos rojos, verdes, amarillos y negros.

La prenda le dio un aire descontracturado, y la combinó con una gorra visera negra desgastada con bordado rojo en el centro y anteojos de sol oscuros de marco rectangular.

Mauro Icardi, por su parte, también compartió en sus redes el apoyo a Amancio y optó por llevar una campera marrón de la marca Cavalier con cuello alto abierto y una gorra verde militar con el escudo de la Argentina en el centro.