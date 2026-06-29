Diosa total: Oriana Sabatini deslumbró con un vestido invernal que vas a querer tener

No te pierdas todas las fotos y detalles del look de Oriana Sabatini en una campaña para L’Oréal París.

Oriana Sabatini, instalada en Argentina junto a Paulo Dybala y su hija Gia, y en medio de los rumores sobre una posible residencia permanente en el país, participó en una campaña para L’Oréal París.

Fueron Zacarías Guedes y Bettina Frúmboli quienes mostraron el backstage de la producción beauty, donde Oriana lució un vestido violeta de silueta ajustada, mangas largas con hombreras y cubierto de brillantes del mismo tono.

El estilismo, a cargo de Cristian Navar, potenció su figura con un vestido que se adaptó a su cuerpo como una segunda piel. Los brillantes en toda la prenda le dieron un aire de diva del cine, que estuvo buenísimo para una campaña donde la imagen juega un rol central.

El maquillaje fue otro de los puntos fuertes del look. Las sombras lilas metalizadas combinaron a la perfección con el vestido, acompañadas de un delineado que alargaba su mirada y unas pestañas arqueadas mientras que el rubor, el iluminador y el gloss completaron un rostro fresco y luminoso.

El peinado, por su parte, constó en un pelo suelto con raya al costado y ondas marcadas que lograron un equilibrio perfecto con la intensidad del vestuario y el maquillaje.