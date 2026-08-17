Ovación a sala llena: fotos y detalles de la Velada de Gala en homenaje a San Martín

La historia, la música y las tradiciones se encontraron en una noche cargada de emoción en el Teatro Mendoza . La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y la Municipalidad de Las Heras realizaron la Velada de Gala en homenaje a nuestra historia y nuestras tradiciones; una producción artística especialmente concebida para conmemorar el 176º aniversario del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín .

Los intendentes de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , y de Las Heras, Franc isco Lo Presti , fueron los anfitriones de una celebración que reunió a autoridades provinciales y municipales, artistas, representantes de instituciones y público mendocino. Entre las autoridades presentes también estuvo la legisladora nacional Mariana Juri.

La convocatoria quedó reflejada en la respuesta del público: las entradas sin costo se agotaron en apenas media hora desde que fueron puestas a disposición de vecinos , vecinas y turistas . La expectativa confirmó el interés por una propuesta que buscó recuperar, desde el arte, la memoria y la identidad cuyana, el legado del Padre de la Patria .

Desde el ingreso al Teatro Mendoza , la velada propuso una experiencia inmersiva. Los asistentes fueron recibidos por integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo y representantes departamentales de la Flor de la Tradición , mientras la ambientación incorporó al cóndor como símbolo de libertad y grandeza.

Uno de los momentos destacados fue la recreación de un fogón que evocó las jornadas del Ejército de los Andes durante los preparativos de la campaña libertadora. La escena incorporó a un actor caracterizado como José Antonio Álvarez Condarco y fue creciendo con la participación de cerca de 70 bailarines, gauchos de la Federación Gaucha montados a caballo y la Banda de Música de la Policía de Mendoza .

Gustavo Capone y su sapiencia.

La historia también cobró vida dentro de la sala cuando el historiador Gustavo Capone, acompañado por un actor que personificó al General San Martín, recorrió los pasillos del teatro hasta llegar al escenario. El recorrido convirtió al público en parte de la escena y reforzó el carácter cercano y emotivo del homenaje. Así, el espectáculo central articuló teatro, música y danza a través de una narrativa dedicada a la gesta sanmartiniana.

Arte mendocino para celebrar la identidad

La gala reunió a destacados artistas y elencos mendocinos. Anabel Molina, integrante de la Orquesta Estable Municipal de Las Heras, tuvo una participación destacada, mientras que el Ballet Estable de Las Heras se integró a los cuerpos artísticos oficiales de la Ciudad de Mendoza.

La propuesta también contó con la participación del elenco lasherino El Pueblo que hizo Patria, junto con los ballets oficiales, la Orquesta Municipal de la Ciudad y los Granaderos, en una puesta que combinó expresiones artísticas contemporáneas con elementos profundamente arraigados en la tradición mendocina.

El intendente Ulpiano Suarez destacó la emoción compartida durante la noche y el valor del trabajo conjunto entre ambas comunas. “Emocionado de lo que hemos vivido esta noche aquí en el Teatro Mendoza. Inolvidable”, expresó, y remarcó que la propuesta permitió “poner en valor la identidad mendocina” a través de un homenaje a San Martín y, fundamentalmente, de un mensaje sobre la vigencia de su legado

En ese sentido, Ulpiano señaló la importancia de recuperar valores como el coraje y la capacidad de trabajar juntos frente a los momentos difíciles. “Esto nos carga de energía para volver a la calle, volver al día a día, con ese faro, como decía Gustavo Capone, que es San Martín, sus valores y su legado”, sostuvo.

Por su parte, Francisco Lo Presti valoró especialmente la articulación entre ambos municipios y la posibilidad de reunir a sus elencos estables. “La verdad que muy contento de que se haya generado esta sinergia de equipo entre dos municipalidades, poner en valor los elencos estables, tanto artísticos, musicales, de danza que tenemos los distintos municipios, que se han conjugado en esto y han brindado un espectáculo muy emocionante”, afirmó.

El intendente de Las Heras también puso en relieve el rol de los elencos artísticos como parte del patrimonio cultural. “Los elencos estables son nuestro acervo cultural”, expresó, y manifestó su respaldo a los artistas y a la continuidad de estos espacios como una manera de acompañar y defender el legado cultural.

Una iniciativa para aplaudir: Ciudad y Las Heras, dos municipios juntos homenajeando al Padre de la Patria.

Un cierre cargado de emoción y tradición

El cierre de la Velada de Gala estuvo a cargo del Coro Municipal de la Ciudad de Mendoza, acompañado por la Orquesta Municipal en vivo, que aportó la fuerza musical a una noche atravesada por la historia, la identidad y las tradiciones.

En el tramo final, la propuesta recuperó su espíritu ceremonial y patriótico con la participación de los Granaderos a Caballo y el ingreso de las banderas al escenario. El momento dio paso a la interpretación del Himno Nacional Argentino y, posteriormente, del Himno a San Martín, que fueron entonados por el público en una de las instancias más emotivas de la velada.

Luego, el ballet descendió por las escaleras portando banderas, en una escena cargada de simbolismo que coronó la celebración. Como broche final, la figura del General José de San Martín, montado a caballo, acompañó la despedida y dejó una de las postales más emotivas de la noche.

Una vez finalizado el espectáculo, la celebración continuó fuera del teatro, donde vecinos y vecinas compartieron chocolate caliente y sopaipillas. Allí también pudieron acercarse a los Granaderos para tomarse fotografías y conservar un recuerdo de una noche especial.

El intendente Ulpiano Suarez, por su parte, permaneció en el lugar y compartió un momento cercano con los vecinos, con quienes conversó y se tomó fotografías al finalizar la actividad.

Así, en la víspera del 17 de agosto, el Teatro Mendoza se convirtió en un espacio de encuentro entre generaciones, donde el arte permitió volver a mirar la historia y celebrar aquello que permanece vivo: la memoria, la identidad y el legado de quien fue el gran protagonista de la gesta libertadora.

¡Mirá la galería!