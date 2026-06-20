Todos los sociales de la fiesta del K-Pop en Mendoza: locura en el Ángel Bustelo

Este viernes 19 de junio, en el Auditorio Ángel Bustelo de Mendoza, se presentó " Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios ", un exitoso musical inspirado en la película "Las Guerreras Kpop", que hizo historia en la 98ª edición de los Premios Oscar al ganar la estatuilla a Mejor Película de Animación y Mejor Canción Original por su tema principal "Golden".

Por supuesto, el musical no fue una copia exacta de la película, sino que adaptó su esencia con cambios en el guion para darle más dinamismo al formato teatral. Los momentos que realmente hicieron brillar la función fueron, sin dudas, las coreografías grupales y la tan reconocida canción "Golden" que hizo que todo el auditorio explotara en un grito unánime de emoción.

El momento más emotivo llegó hacia el final, cuando las tres actrices se acercaron al borde del escenario para saludar a todos los niños que, con los brazos extendidos y los ojos brillantes de ilusión, trataron de alcanzar a sus heroínas favoritas.

El Auditorio Ángel Bustelo se llenó de música y fantasía con la llegada de las Cazadoras de Demonios.

El paso de la obra por la provincia deja en evidencia que el fenómeno del pop coreano continúa trascendiendo fronteras y edades. El lugar estuvo lleno de niños y niñas con sus padres, muchas de ellas con la trenza de Rumi y vestidas con los atuendos de las protagonistas, algunas incluso portando espadas de juguete con luces.

Las protagonistas de esta aventura fueron Milagros Vene (Rumi), Agostina Cantarelli (Mira) y Magui Gómez (Zoey), tres talentosas artistas que, a pesar de no haber sido expertas en lo que se refiere al K-pop antes del casting, se sumergieron en este universo con una pasión que conquistó al público argentino y que las llevó a recorrer escenarios de todo el país, acumulando más de 70 shows que también incluyeron a Chile y Uruguay.

El furor del K-pop sigue creciendo. Marcos Garcia / MDZ

"Nosotras las chicas entramos por casting. Algunos de los chicos también entraron por audición, pero otros ya trabajaban desde hace unos años con la productora", contó Milagros, explicando el proceso de selección del elenco. El casting incluyó baile, improvisación y pruebas en trío para ver cómo combinaban entre ellas; y aunque el proceso fue intenso, el resultado fue un grupo que logró capturar la esencia de las Cazadoras de Demonios para transmitir su energía al público.

Para las tres actrices, el hecho de estar en Mendoza y ver que el público respondía con tanto entusiasmo fue una experiencia que las emocionó hasta las lágrimas. "Yo me largué a llorar de la emoción en la última canción", confesó Milagros, "me pareció una locura estar haciendo un cuarto show acá en Mendoza y que haya 2.000 personas. Una siendo de Buenos Aires, y sintiendo que ahí está más la movida del teatro, a veces no se espera mucho, pero cuando vas a las provincias te encontrás con tanta gente que sigue la obra que a mí me pone la piel de gallina".

Así fue el show de Mundo K-Pop: Cazadoras de Demonios

Mundo Kpop Cazadoras de Demonios 2 Marcos Garcia / MDZ

Agostina, por su parte, destacó la magnitud de la convocatoria: "Hicimos 3 Arena Maipú y ahora esto. Es casi inmedible la cantidad de gente. O sea, cuando creés que no puede entrar más gente, hay. Es muy shockeante y muy emocionante al mismo tiempo".

Más allá de los números, lo que realmente conmovió a las actrices fue la conexión con el público, especialmente con los niños y sus familias. "A mí me impresionan mucho los meet and greet luego de los shows, cuando no solamente el niño sino la familia entera te abraza y te agradece", compartió Milagros, "me parece lo más hermoso del mundo porque ves a los padres contentos de ver a su hijo feliz".

Milagros Vene, Agustina Cantarelli y Magui Gómez: las tres actrices que dieron vida a Rumi, Mira y Zoey. Marcos Garcia / MDZ

"Se siente como haber cumplido una misión", concluyó Agostina, "porque si bien obviamente lo pensás para los niños, que vengan los padres, que son los que los traen, y también se vayan satisfechos, es el doble de felicidad". La cantidad de público nos demuestra que el fenómeno de las Cazadoras de Demonios tiene un poder de convocatoria que sorprendió incluso a las propias actrices, que comenzaron con 80 personas en una sala en Buenos Aires y ahora viajan por todo el país y también hacia el extranjero.

Con giras ya realizadas en Uruguay y Chile, y con planes de seguir recorriendo Argentina, Paraguay y otras ciudades uruguayas, el futuro de estas cazadoras es tan brillante como las espadas con luces de sus fans.

"Primero y principal, gracias", dijo Milagros acompañada de Agos y Magui. "Gracias a todos los que vinieron, a todos los que nos siguen. Le estamos metiendo mucha garra y mucha energía. También decirles que compren las entradas para los shows que se vienen, que nos queda como un mes y pico de gira. Así que gracias. No los vamos a decepcionar jamás".

No te pierdas nuestra galería de fotos:

La familia Molina asistió al show. Marcos Garcia / MDZ

Camila y Karen con su emprendimiento. Marcos Garcia / MDZ

La familia Mercado. Marcos Garcia / MDZ

La familia Gauna.

La familia Bueno a punto de comprar una trenza a lo Rumi. Marcos Garcia / MDZ

Familia Payero. Marcos Garcia / MDZ

Familia Gil. Marcos Garcia / MDZ

La obra no solo entretiene a los niños, sino que también conecta a las familias. Marcos Garcia / MDZ

La familia Cabrera lista para ver a las guerreras. Marcos Garcia / MDZ

El público infantil se entregó por completo a la magia de la obra. Marcos Garcia / MDZ

Familia Indiveri. Marcos Garcia / MDZ

Familia Romarión. Marcos Garcia / MDZ

Familia Abraham. Marcos Garcia / MDZ

Las actrices se sorprendieron por el amor y la calidez del público mendocino. Marcos Garcia / MDZ

Familia Pérez, y ella con todo el look. Marcos Garcia / MDZ

La familia Aranda: ¡toda una cazadora! Marcos Garcia / MDZ

La gira de las Cazadoras de Demonios sigue creciendo. Marcos Garcia / MDZ

Familia Grassetto. Marcos Garcia / MDZ

Las familias Villanueva y Scalise juntas. Marcos Garcia / MDZ

Espadas con luces, trenzas de Rumi y trajes de las protagonistas: el público se entregó por completo a la experiencia. Marcos Garcia / MDZ

Niños y niñas con sus padres, todos vestidos como sus personajes favoritos. Marcos Garcia / MDZ