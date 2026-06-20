Sushi en casa: te damos una receta fácil para que lo prepares
Este 18 de junio se celebra el Día Internacional del Sushi, y nosotros te compartimos una receta fácil para que lo celebres con todo.
El 18 de junio se festejó el Día Internacional de Sushi, una fecha que nació en Estados Unidos en el año 2009 cuando Chris DeMay, el administrador de una página de Facebook de sushi, lo propuso en redes y el público internacional lo adoptó con entusiasmo.
Lo curioso es que el sushi, tal como lo conocemos hoy, tiene sus orígenes en el sudeste asiático, donde se usaba el arroz para fermentar el pescado y conservarlo por más tiempo. Una técnica que luego llegó a Japón y se fue refinando a lo largo de los siglos hasta convertirse en el manjar que ahora es un emblema de la gastronomía nipona y un favorito de las cenas informales, las citas románticas y también de los almuerzos express de oficina.
Para celebrar este día como se merece, te compartimos una receta fácil para preparar sushi en casa, sin tener que ser un maestro japonés ni de tener utensilios especiales.
Ingredientes (2 rollos, 16 piezas)
Para el arroz
- 1 taza de arroz para sushi (o arroz redondo)
- 1 y 1/4 tazas de agua
- 2 cucharadas de vinagre de arroz
- 1 cucharada de azúcar
- 1/2 cucharadita de sal
Para el relleno
- 150 g de salmón ahumado o fresco (si es fresco, congelar 48 horas antes)
- 1/2 palta madura, en tiras
- 1/2 pepino, en tiras finas (opcional)
Para armar
- 2 hojas de alga nori
- 1 esterilla de bambú (makisu)
- Salsa de soja para acompañar
- Wasabi (opcional)
- Jengibre encurtido (opcional)
Paso a paso de la receta
- Enjuagá el arroz bajo agua fría hasta que el agua salga casi limpia. Ponelo en una olla con el agua. Llevá a hervor, tapá, bajá a fuego mínimo y cociná 15 minutos. Apagá el fuego y dejá reposar 10 minutos sin destapar.
- En un bowl pequeño, calentá el vinagre con el azúcar y la sal 30 segundos en microondas hasta que se disuelva. Verté sobre el arroz tibio y mezclá con una espátula de madera con movimientos envolventes. Dejá enfriar a temperatura ambiente. Cubrí con un paño húmedo.
- Poné la esterilla de bambú sobre la mesada, con las varillas horizontales. Colocá una hoja de alga nori con el lado brillante hacia abajo.
- Mojáte las manos con agua. Tomá una porción de arroz del tamaño de una pelota de tenis. Distribuilo sobre el alga dejando 2 cm libres en el borde superior. Presioná suavemente para que quede una capa uniforme de 5 mm.
- En el centro del arroz, poné tiras de salmón, palta y pepino si usás. No te excedas: menos es más. El relleno debe caber cómodamente.
- Levantá el borde inferior de la esterilla con los pulgares, sosteniendo el relleno con los dedos. Enrollá firmemente hacia adelante, apretando suavemente con la esterilla en cada movimiento. Al llegar al borde superior, mojalo ligeramente con agua para que selle.
- Apretá el rollo con la esterilla para que quede firme. Dejalo reposar 2 minutos con el cierre hacia abajo. Con un cuchillo bien afilado y húmedo, cortá el rollo por la mitad, luego cada mitad en dos, y así hasta obtener 8 piezas iguales. Limpiá el cuchillo entre cada corte.
- Acomodá las piezas en un plato con el corte hacia arriba. Serví con salsa de soja, wasabi y jengibre encurtido al lado.