Sushi en casa: te damos una receta fácil para que lo prepares

El 18 de junio se festejó el Día Internacional de Sushi , una fecha que nació en Estados Unidos en el año 2009 cuando Chris DeMay, el administrador de una página de Facebook de sushi, lo propuso en redes y el público internacional lo adoptó con entusiasmo.

Lo curioso es que el sushi, tal como lo conocemos hoy, tiene sus orígenes en el sudeste asiático, donde se usaba el arroz para fermentar el pescado y conservarlo por más tiempo. Una técnica que luego llegó a Japón y se fue refinando a lo largo de los siglos hasta convertirse en el manjar que ahora es un emblema de la gastronomía nipona y un favorito de las cenas informales, las citas románticas y también de los almuerzos express de oficina.