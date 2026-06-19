Los regalos 5 más elegidos para el Día del Padre: ¿vos compraste lo mismo?

Descubrí cuáles son los regalos favoritos de los argentinos para el Día del Padre, y en qué categoría se encuentra el tuyo.

El domingo 21 de junio, en la Argentina y en varios países del mundo, se celebra el Día del Padre. Una fecha que, por supuesto, moviliza a los comercios y a los consumidores en busca del regalo perfecto para homenajear a la figura paterna que tanto significa en la vida de cada uno.

Descubrí los 5 regalos más buscados para el Día del Padre. Este año, la fecha encuentra a un mercado de consumo que todavía no termina de recuperarse, con las ventas minoristas acumulando una caída del 3,1% en lo que va del año (según datos de la CAME) y con un gasto promedio por regalo que, de acuerdo con una proyección de la consultora Focus Market, llegará a los $62.000, siendo una cifra que refleja la cautela de los argentinos a la hora de abrir la billetera.

Los regalos más elegidos para el Día del Padre: Cuando se les preguntó a los consumidores qué le iban a regalar a su papá, la indumentaria se llevó el primer lugar con el 33,4% de las intenciones, seguida por las experiencias (cenas, días de campo y similares) con el 24,9%, y los vinos y licores con el 13,9%, manteniéndose así los mismos tres primeros puestos que en 2025. El calzado, por su parte, ocupa el cuarto lugar con el 6,9% de las preferencias, y la perfumería cierra el top 5 con el 6,7%.