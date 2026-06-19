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Día del Padre

Los regalos 5 más elegidos para el Día del Padre: ¿vos compraste lo mismo?

Descubrí cuáles son los regalos favoritos de los argentinos para el Día del Padre, y en qué categoría se encuentra el tuyo.

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Descubrí cuáles fueron los lugares favoritos.

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El domingo 21 de junio, en la Argentina y en varios países del mundo, se celebra el Día del Padre. Una fecha que, por supuesto, moviliza a los comercios y a los consumidores en busca del regalo perfecto para homenajear a la figura paterna que tanto significa en la vida de cada uno.

Descubrí los 5 regalos más buscados para el Día del Padre.

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Este año, la fecha encuentra a un mercado de consumo que todavía no termina de recuperarse, con las ventas minoristas acumulando una caída del 3,1% en lo que va del año (según datos de la CAME) y con un gasto promedio por regalo que, de acuerdo con una proyección de la consultora Focus Market, llegará a los $62.000, siendo una cifra que refleja la cautela de los argentinos a la hora de abrir la billetera.

Los regalos más elegidos para el Día del Padre:

Cuando se les preguntó a los consumidores qué le iban a regalar a su papá, la indumentaria se llevó el primer lugar con el 33,4% de las intenciones, seguida por las experiencias (cenas, días de campo y similares) con el 24,9%, y los vinos y licores con el 13,9%, manteniéndose así los mismos tres primeros puestos que en 2025. El calzado, por su parte, ocupa el cuarto lugar con el 6,9% de las preferencias, y la perfumería cierra el top 5 con el 6,7%.

Las cenas y los días de campo ocupan el segundo lugar con el 24,9%, reflejando un cambio en las prioridades de los consumidores hacia los momentos compartidos.

Las cenas y los días de campo ocupan el segundo lugar con el 24,9%, reflejando un cambio en las prioridades de los consumidores hacia los momentos compartidos.

Más allá del regalo que hayas elegido, lo que realmente queda es el recuerdo de haber compartido un momento con él. Porque los objetos se gastan, se pierden o se olvidan, pero los abrazos, las risas y las conversaciones alrededor de una mesa son lo que realmente perdura en el corazón. Si tenés la suerte de tener a tu papá cerca, no dejes pasar la oportunidad de pasar el domingo con él y de hacerle saber cuánto significa para vos.

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