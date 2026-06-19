¡Dame dos! Cómo es el avión privado que cuesta 5.000 dólares

Tener un avión propio suele asociarse con grandes fortunas, ejecutivos o celebridades. Sin embargo, existe una aeronave que rompe con esa idea: es considerada la más pequeña de su tipo en el mundo, cuesta desde unos 5.000 dólares en el mercado de usados y fue concebida para que aficionados a la aviación puedan construirla por sus propios medios.

Se trata del Colomban Cri-Cri, un pequeño bimotor diseñado en Francia hace más de cinco décadas que, lejos de quedar en el pasado, continúa despertando interés entre pilotos experimentales y entusiastas de distintos países.

Según publicó Noticias Argentinas, este modelo fue desarrollado por el ingeniero aeronáutico francés Michel Colomban y realizó su primer vuelo en 1973. Desde entonces, logró reunir una comunidad internacional de constructores que continúan fabricándolo a partir de los planos originales.

A primera vista, el Cri-Cri parece una maqueta por sus reducidas dimensiones. Sin embargo, se trata de una aeronave completamente operativa, diseñada para vuelos deportivos y recreativos.

Entre sus principales características se destacan que tiene capacidad para un solo piloto. Mide apenas 3,9 metros de largo. Su envergadura alcanza 4,9 metros. Pesa solamente 78 kilos sin carga. Puede despegar con un peso máximo de 170 kilos. Está equipado con dos motores de 15 HP cada uno. Alcanza velocidades máximas cercanas a 220 kilómetros por hora. Su autonomía ronda los 460 kilómetros. Puede volar hasta unos 3.700 metros de altura.

Gracias a su bajo peso, requiere muy poca distancia para despegar y aterrizar, una característica especialmente valorada dentro de la aviación deportiva.

Foto: Wiki de GeoFS.

¿Por qué cuesta tan poco?

Aunque suele afirmarse que el Cri-Cri cuesta alrededor de US$5.000, ese valor corresponde principalmente a aeronaves usadas o construidas de manera amateur.

El precio final depende de numerosos factores, como el tipo de motores elegidos, los instrumentos de vuelo, los materiales empleados y el nivel de equipamiento que incorpore cada constructor. Existen versiones mucho más sofisticadas cuyo costo resulta considerablemente superior.

Uno de los aspectos más llamativos del Cri-Cri es la ubicación de sus dos motores, instalados muy cerca del eje central del fuselaje. Esta configuración reduce las diferencias de empuje en caso de que uno de los motores deje de funcionar durante el vuelo, permitiendo que el piloto conserve un mayor control sobre la aeronave en comparación con otros aviones bimotores convencionales.

Además, el diseño fue desarrollado para soportar maniobras acrobáticas, motivo por el cual algunas versiones pueden resistir fuerzas de aceleración muy superiores a las que experimentan los aviones de uso recreativo tradicional.

¿Puede construirse en Argentina?

Sí. Al tratarse de una aeronave experimental destinada a la construcción amateur, cualquier persona con los conocimientos técnicos necesarios puede fabricar un Cri-Cri en Argentina, siempre respetando la normativa vigente para este tipo de proyectos aeronáuticos.

A diferencia de otros modelos que se comercializan en kits prácticamente listos para ensamblar, en este caso buena parte de las piezas debe fabricarse de manera artesanal utilizando aluminio, materiales compuestos y otros componentes específicos para aviación.