El regreso triunfal de Kate Middleton a Ascot y una referecia a Lady Di: las fotos

El evento Royal Ascot fue el escenario del triunfal regreso de Kate Middleton, quien eligió un llamativo vestido y accesorios que evocaron a la Princesa Diana.

En su regreso a la hípica después de dos años de ausencia debido a estar recibiendo tratamiento contra el cáncer, Kate Middleton hizo una reaparición triunfal en el Royal Ascot, una de las citas más emblemáticas de la élite británica, donde las mujeres más sofisticadas visten sus mejores trajes de día y donde el verdadero protagonismo lo tienen los tocados y los accesorios.

La Princesa de Gales, que este año marca su sexta presencia en la prestigiosa cita hípica, no estaba dispuesta a pasar inadvertida en su tan esperado regreso. Por eso, eligió un llamativo vestido amarillo de la firma Roksanda, el modelo "Brigitte", una prenda que ya había estrenado en dos oportunidades anteriores (en Jamaica durante la gira por el Caribe en 2022 y en Wimbledon ese mismo año), pero que en esta ocasión supo resignificar con un enfoque completamente distinto, pensado para ajustarse al estricto código de vestimenta que exige el Royal Ascot.

La pieza, confeccionada en crepé y seda, se destaca por su drapeado frontal, su pronunciado escote y el ajuste en la cintura que da paso a una falda amplia y con movimiento. El vestido ya no se consigue en su versión amarilla, pero aún puede adquirirse en colores como buganvilla o blanco por un precio de 1.340 euros.

Lo que realmente marcó la diferencia en esta nueva aparición fue la puesta en escena general. Si en Jamaica y en Wimbledon lo había llevado con unos salones blancos de Gianvito Rossi, esta vez decidió elevar la apuesta con un cambio radical de registro: un peinado recogido en un moño bajo y un impactante tocado en el mismo tono amarillo.

Kate lució una vez más la pulsera de perlas de tres hileras, heredada de Lady Di, y sustituyó los pendientes de perlas en forma de flor por un par de tipo chandelier de diamantes.