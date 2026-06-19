Búsqueda paranormal: un conocido influencer mendocino hizo guardia nocturna frente a una famosa mansión

Arquitectura, herencia y leyendas oscuras en el corazón de la Ciudad, el foco de las teorías y las historias de terror que sacudieron a una icócina propiedad.

Una fría madrugada en la Quinta Sección se convirtió en el escenario de una intrigante búsqueda paranormal. Un reconocido generador de contenido sorprendió a su comunidad en redes sociales al instalarse frente a una famosa Mansión con el claro objetivo de registrar indicios de fantasmas o rastros del más allá desde la periferia en la mítica Avenida Emilio Civit.

La imponente fachada donde se buscó evidencias de posible actividad paranormal. Foto: Archivo MDZ Escalofríos y debate en las redes sociales La iniciativa generó una inmediata oleada de interacciones entre miles de sus seguidores. Mientras algunos seguidores recordaban viejas anécdotas sobre supuestas apariciones de espíritus, otros desmitificaron el enigma asegurando que el inmueble actualmente está habitado por una familia común. Tampoco faltaron las advertencias sobre el peligro de terminar en la comisaría por realizar este tipo de indagaciones en una vivienda.

Mirá el video que compartió el influencer sobre su guardia nocturna en la mansión: Mansión Arenas: una vigilia nocturna busca historias de terror, Foto: Captura de video @turismolichi Pese a las posturas encontradas y al frío del invierno, el influencer Lisandro Carrasco aseguró que su intención es documentar material paranormal durante su guardia. El creador de contenido dejó la puerta abierta a la futura publicación de una segunda parte, donde promete mostrar en detalles de lo que sea que haya captado por su lente en esa icónica esquina mendocina.

Custodiada por los portones del Parque, la vivienda es el epicentro de una guardia nocturna para captar avistamientos de fantasmas. Foto: Captura de video @turismolichi El supuesto pacto con el diablo y la herencia de los Arenas La propiedad elegida posee un pasado enriquecido por el folklore urbano regional. Perteneció originalmente a Don Angelino Arenas, un acaudalado terrateniente de finales del siglo XIX de quien se rumoreaba que había sellado un acuerdo con el mismísimo demonio para asegurar su fortuna. Los relatos de la época describían la vivienda como un sitio lúgubre donde incluso se avistaban extrañas criaturas entre los pasillos.