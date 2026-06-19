Búsqueda paranormal: un conocido influencer mendocino hizo guardia nocturna frente a una famosa mansión
El creador de contenido pasó la noche frente al icónico inmueble de Emilio Civit para registrar supuesta actividad paranormal.
Una fría madrugada en la Quinta Sección se convirtió en el escenario de una intrigante búsqueda paranormal. Un reconocido generador de contenido sorprendió a su comunidad en redes sociales al instalarse frente a una famosa Mansión con el claro objetivo de registrar indicios de fantasmas o rastros del más allá desde la periferia en la mítica Avenida Emilio Civit.
Escalofríos y debate en las redes sociales
La iniciativa generó una inmediata oleada de interacciones entre miles de sus seguidores. Mientras algunos seguidores recordaban viejas anécdotas sobre supuestas apariciones de espíritus, otros desmitificaron el enigma asegurando que el inmueble actualmente está habitado por una familia común. Tampoco faltaron las advertencias sobre el peligro de terminar en la comisaría por realizar este tipo de indagaciones en una vivienda.
Mirá el video que compartió el influencer sobre su guardia nocturna en la mansión:
Pese a las posturas encontradas y al frío del invierno, el influencer Lisandro Carrasco aseguró que su intención es documentar material paranormal durante su guardia. El creador de contenido dejó la puerta abierta a la futura publicación de una segunda parte, donde promete mostrar en detalles de lo que sea que haya captado por su lente en esa icónica esquina mendocina.
El supuesto pacto con el diablo y la herencia de los Arenas
La propiedad elegida posee un pasado enriquecido por el folklore urbano regional. Perteneció originalmente a Don Angelino Arenas, un acaudalado terrateniente de finales del siglo XIX de quien se rumoreaba que había sellado un acuerdo con el mismísimo demonio para asegurar su fortuna. Los relatos de la época describían la vivienda como un sitio lúgubre donde incluso se avistaban extrañas criaturas entre los pasillos.
Tras el fallecimiento de los propietarios originales, la estructura neoplateresca diseñada por el arquitecto chileno Daniel Ramos Correas en 1928 cayó en un prolongado abandono. Fue recién en los años 80 cuando el inmueble fue recuperado y posteriormente declarado Patrimonio Cultural de la Provincia de Mendoza, transformándose en una referencia ineludible del paisaje urbano frente a los Portones del Parque.