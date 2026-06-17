Una médium reveló lo que tenés que saber sobre los cementerios: qué recomendó y de qué cuidarse

Qué precauciones tomar al visitar tumbas, santuarios y cementerios. Mitos, verdades y el impacto de las energías bajas según una experta del esoterismo.

Los mitos urbanos sobre los espacios sagrados y las creencias populares suelen despertar un profundo interés. Existen códigos invisibles y pautas de conducta fundamentales que regulan el comportamiento en lugares de descanso eterno como los cementerios, donde el mundo material se cruza de forma directa con los planos espirituales y las energías sutiles de quienes ya partieron.

El peligro de los objetos y las almas penantes MDZ dialogó con la especialista y médium Celeste Rodal, y fue contundente respecto a las precauciones elementales que se deben mantener en los camposantos. "Lo peor que podés hacer es llevarte algo de un cementerio", sugiere la especialista, advirtiendo que los objetos cargan con la vibración del entorno. Para la experta, el resguardo del plano espiritual es una prioridad absoluta y añade que "es complicado que se te vaya un muerto con vos o empatice con vos pero hay que tener respeto, eso es lo importante, por que es tierra santa", remarcó.

Los santuarios y tumbas albergan energías que deben ser respetadas. Milagros Lostes - MDZ La advertencia de Rodal no solo se limita a las necrópolis tradicionales, sino que se extiende a otros sitios de fuerte devoción popular. "Hay mucha gente que te puede contar que se llevó algo de la Difunta Correa y le pasó algo", ejemplificó para ilustrar los riesgos de estas conductas. Su postura ante estas situaciones es firme y no deja lugar a dudas: "De los santuarios, tierra santa, cementerios de todos esos lugares no te podés llevar nada, porque energéticamente tiene una posición en ese lugar y es una falta de respeto llevárselo".

La médium Celeste Rodal advierte sobre el peligro de llevarse objetos de los espacios sagrados. Julieta Caballero Recomendaciones para una visita segura En consonancia con estas creencias, Rodal validó ciertas advertencias tradicionales que circulan habitualmente entre los visitantes. "No hay que leer las placas de las tumbas, ni los años de fallecimiento ni de nacimiento, porque hay fallecidos que no son visitados hace mucho tiempo y están penando en el cementerio", explicó en relación a la costumbre de no fijar la vista en los datos de las lápidas. Según su perspectiva, esta simple acción previene interacciones indeseadas, ya que las entidades "pueden llegar a sentirse cómodos con vos y irse con vos". Asimismo, sugirió rituales de limpieza física inmediata y "cuando vas saliendo del cementerio, te sacudís los pies para que no te quede tierra", además de retirarse caminando hacia atrás "para que ninguna entidad sienta que le estás mirando y llamando".

Las creencias populares aconsejan no leer las placas de los fallecidos para evitar atraer energías bajas. Foto: Maru Mena - MDZ El enfoque de las redes sociales La experta validó lo que algunas colegas cuentan en redes sociales sobre este fenómeno místico. "El cementerio es terreno santo. Para muchas religiones, para muchas formas de ver esto, es un pueblo distinto", describió una creadora de contenido en un video. En su explicación, remarcó la importancia de comprender la densidad del ambiente que se transita, señalando que en esos lugares conviven "los cuerpos que sostuvieron ese alma, pero además van a sostener el alma de aquellos que no pueden evolucionar y que se retroalimentan de energía baja".