Xuxa respondió a las críticas tras el "accidente" con su polémico vestuario: "¿Quién vino para ver mi ingle?"

La icónica Xuxa enfrentó los duros cuestionamientos por su criticado atuendo cavado con ironía en pleno show y agradeció a sus detractores.

Lejos de esconderse, la figura de 63 años usó el humor para restarle importancia al revuelo generado por su vestuario de gira.

Tras quedar en el centro de la controversia por usar un polémico vestuario en su gira de despedida, Xuxa decidió romper el silencio. Durante su reciente presentación en São Paulo, la figura de 63 años enfrentó las repercusiones generadas por su body dorado con una postura tan inesperada como contundente sobre el escenario.

El escándalo había comenzado tras el recital inaugural en el estadio Nubank Parque, donde parte de la prensa y usuarios en redes sociales cuestionaron la sensualidad del atuendo en relación con su trayectoria. Ante el revuelo, la estilista Michelly X mostró la prenda en camarines, donde la diseñadora explicó: “Mucha gente dijo que era muy cavado. Miren el tamaño de esta entrepierna... tiene más o menos 10 centímetros de ancho. La gente que pensaba que Xuxa estaba de hilo dental no sabe nada, porque las ropas de los años 80 eran finitas, la mía es el doble de ancha”.

La defensa técnica del equipo creativo: mirá el video La diseñadora del polémico vestuario de Xuxa rompió el silencio. Video: Instagram @michellyx La ironía de Xuxa sobre el escenario Lejos de esquivar el tema, la respuesta más esperada llegó de boca de la propia artista en la apertura de su segunda velada en la ciudad de San Pablo. Al tomar el micrófono frente a su efusivo público adulto, la diva lanzó entre risas: “63 años queriendo ver a todo el mundo feliz. Y quien vino aquí para ver mi ingle, hoy me puse medias... No van a poder ver nada. Disculpen, solo un poquito. ¡Porque el Show de Xuxa ya comenzó, gente!”.

Mirá el video de la icónica Xuxa hablándole a su público tras la polémica Video: Instagram @deibsonleicam Antes de dar su mensaje en vivo, la diva brasileña abordó la polémica de atrevido vestuario durante una entrevista televisiva, donde se mostró tajante respecto a la repercusión mediática alcanzada durante la semana. Con tono directo, la cantante resumió la situación destacando el impacto comercial de la controversia: “Muchas gracias por haberme criticado. Porque después de que hicieron eso, las ventas aumentaron muchísimo. Así que quiero agradecer a todos los haters. Cuanto más hablen de mi ropa, de mis arrugas, de mi edad, sepan que habrá mucha más gente hablando bien”.

Uno de los momentos del show en el que la icónica artista usó el polémico vestuario: Xuxa y el polémico vestuario que lució en su reciente espectáculo en Brasil. Video: Instagram @xuxaxou En el mismo reportaje, la animadora profundizó sobre la construcción estética de su show y la interpretación que el público hace de su imagen actual a los 63 años. Para cerrar cualquier malentendido, la estrella resumió su postura ante las cámaras expresando: “Así que déjenme explicarles, déjenme dibujárselo: La 'Tía Xuxa' tiene 63 años, pero cuando aparece ahí, aparece para la gente que la quiere. Para ustedes que no les gusto, solo quiero darles las gracias. Y para quienes les gusta, espero que les siga gustando, ¡porque voy a seguir mostrando mi ingle... o mejor dicho, mi talento para todos ustedes!”.