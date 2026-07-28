Qué show de Xuxa es ese: la cantante se hizo viral a sus 63 años

Qué pasó con Xuxa a sus 63 años y por qué su último show se volvió viral. El comentario de Martín Cirio sobre el error de vestuario.

Xuxa volvió a los escenarios con fuerza. El esperado regreso de la cantante brasileña a sus 63 años provocó revuelo tras sufrir un imprevisto error de vestuario en su gira, un momento que el creador de contenido Martín Cirio analizó a su modo.

Xuxa: el regreso de la reina de los bajitos La artista inició un nuevo tour musical para reencontrarse con varias generaciones de fanáticos. Durante una de sus presentaciones en vivo, un fallo con su traje dejó al descubierto un detalle imprevisto sobre el escenario.

Las imágenes se viralizaron por distintas plataformas digitales en pocas horas. Miles de usuarios compartieron el fragmento en video para opinar sobre la vestimenta y la reacción de la famosa conductora.

Martín Cirio no tardó en reaccionar ante la escena difundida en internet. En su habitual estilo directo, calificó el momento como algo único e hilarante que paralizó por completo la atención del público.