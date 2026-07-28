Si tienes una monstera, esto es lo que debes saber de sus hojas y raíces

Tu monstera envía señales claras sobre su estado de salud . Observar el color de sus hojas y raíces permite corregir cuidados a tiempo para que no se marchite y crezca vigorosa.

Las hojas verdes y firmes indican una planta en perfecto equilibrio. Este aspecto confirma que recibe la luz correcta y el riego adecuado.

Si notas hojas amarillas, la planta recibe exceso de agua o luz solar directa. Revisa la humedad de la tierra antes de volver a regar.

Las puntas marrones y secas marcan una falta evidente de humedad ambiental. Pulverizar agua alrededor del follaje ayuda a solucionar este problema en casa.

La presencia de agujeros o fenestraciones depende directamente de la luz indirecta. Sin suficiente claridad, las hojas nuevas nacen pequeñas y totalmente lisas.

Con este truco las hojas de las monstera no estarán más amarillas Foto: Shutterstock

Raíces

Las raíces aéreas que salen del tallo buscan soporte y humedad exterior. Puedes guiarlas hacia la tierra o sujetarlas a un tutor de fibra.

Revisar las raíces subterráneas resulta clave si la planta detiene su crecimiento. Raíces blandas u oscuras reflejan pudrición por drenaje deficiente en la maceta.

Las raíces sanas lucen firmes, de tono blanco o café claro por fuera. Un sustrato poroso con corteza de pino evita el encharcamiento peligroso.

Limpia el polvo acumulado en las hojas con un paño húmedo cada mes. Esta acción simple mejora la fotosíntesis y mantiene el brillo natural. Ubica la maceta cerca de una ventana con cortina o luz filtrada.